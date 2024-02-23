Зірка "Дизель Шоу" з нареченим присвятила зворушливу пісню всім українцям

Вікторія Булітко та Кирило Попович. Фото: Instagram/bulitka

Акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко та її наречений Кирило Попович презентували нову композицію "Лютий". Це вже друга пісня їхнього дуету METELyK.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Вікторії Булітко.

Вікторія Булітко презентувала пісню з нареченим

На початку повномасштабної війни Попович був у добровольчому формуванні від ТрО. Кирило написав пісню в перший тиждень повномасштабного вторгнення після доби на блокпосту.

"Хотілося, щоб в цьому кліпі не було нічого про наші стосунки. Тут йдеться про кожного українця, який пережив жахіття вторгнення. Тож, не до романтики. Біль, страх, спогади, надія, віра. Ось, що ми хотіли передати в очах кожного, хто приєднався до цієї історії", — розповіли учасники дуету METELyK.

У кліпі з’явились колеги Вікторії з "Дизель Студіо" Олександр Бережок, Юлія Мотрук та Яна Глущенко. Також у відео знялися друзі та близькі зіркової пари. А деякі герої кліпу не були знайомі з Булітко та Поповичем.

"Одного чоловіка взагалі знали лише 5 хвилин, бо він просто, проходив повз нас. Жінка на початку і в кінці — це мама побратима. В неї, якщо, казати творчою мовою, — "обличчя, яке говорить". Тому, Кирило одразу взяв цей кадр для початку і фіналу кліпу. Також кадр цієї жінки став обкладинкою пісні", — зазначила Вікторія Булітко.

Всю монетизацію від переглядів кліпу "Лютий" на YouTube-каналі музичний дует обіцяють перерахувати на потреби ЗСУ.

"Наша віра не повинна згасати. Навпаки, ми маємо якомога більше об'єднуватись і підтримувати один одного в нашій єдиній цілі", — підсумували Вікторія та Кирило.

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