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Звезда "Дизель Шоу" с женихом посвятила трогательную песню всем украинцам

23 февраля 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда "Дизель Шоу" с женихом посвятила трогательную песню всем украинцам
Виктория Булитко и Кирилл Попович. Фото: Instagram/bulitka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко и ее жених Кирилл Попович представили новую композицию "Лютий". Это уже вторая песня их дуэта METELyK.

Видео появилось на YouTube-канале Виктории Булитко.

Виктория Булитко представила песню с женихом

В начале полномасштабной войны Попович был в добровольческом формировании от ТРО. Кирилл написал песню в первую неделю полномасштабного вторжения после суток на блокпосту.

"Хотелось, чтобы в этом клипе не было ничего о наших отношениях. Здесь речь идет о каждом украинце, который пережил ужасы вторжения. Так что не до романтики. Боль, страх, воспоминания, надежда, вера. Вот, что мы хотели передать в глазах каждого, кто присоединился к этой истории", — рассказали участники дуэта METELyK.

В клипе появились коллеги Виктории из "Дизель Студио" Александр Бережок, Юлия Мотрук и Яна Глущенко. Также в видео снялись друзья и близкие звездной пары. А некоторые герои клипа не были знакомы с Булитко и Поповичем.

"Одного мужчину вообще знали всего 5 минут, потому что он просто, проходил мимо нас. Женщина в начале и в конце — это мама побратима Кирилла. У нее, если, говорить творческим языком, — "говорящее лицо". Поэтому, Кирилл сразу взял этот кадр для начала и финала клипа. Также кадр этой женщины стал обложкой песни", — отметила Виктория Булитко.

Всю монетизацию от просмотров клипа "Лютий" на YouTube-канале музыкальный дуэт обещают перечислить на нужды ВСУ.

"Наша вера не должна угасать. Напротив, мы должны как можно больше объединяться и поддерживать друг друга в нашей единой цели", — подытожили Виктория и Кирилл.

Напомним, ранее мы писали, что впервые за два года группа "Океан Ельзи" выпустила новую песню. Также мы рассказывали, что сыновья телеведущего Григория Решетника озвучили героев известного американского мультфильма.

музыка
клипы
украинские звезды
Виктория Булитко
2 года войны

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