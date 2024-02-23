Звезда "Дизель Шоу" с женихом посвятила трогательную песню всем украинцам

Виктория Булитко и Кирилл Попович. Фото: Instagram/bulitka

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко и ее жених Кирилл Попович представили новую композицию "Лютий". Это уже вторая песня их дуэта METELyK.

Видео появилось на YouTube-канале Виктории Булитко.

Виктория Булитко представила песню с женихом

В начале полномасштабной войны Попович был в добровольческом формировании от ТРО. Кирилл написал песню в первую неделю полномасштабного вторжения после суток на блокпосту.

"Хотелось, чтобы в этом клипе не было ничего о наших отношениях. Здесь речь идет о каждом украинце, который пережил ужасы вторжения. Так что не до романтики. Боль, страх, воспоминания, надежда, вера. Вот, что мы хотели передать в глазах каждого, кто присоединился к этой истории", — рассказали участники дуэта METELyK.

В клипе появились коллеги Виктории из "Дизель Студио" Александр Бережок, Юлия Мотрук и Яна Глущенко. Также в видео снялись друзья и близкие звездной пары. А некоторые герои клипа не были знакомы с Булитко и Поповичем.

"Одного мужчину вообще знали всего 5 минут, потому что он просто, проходил мимо нас. Женщина в начале и в конце — это мама побратима Кирилла. У нее, если, говорить творческим языком, — "говорящее лицо". Поэтому, Кирилл сразу взял этот кадр для начала и финала клипа. Также кадр этой женщины стал обложкой песни", — отметила Виктория Булитко.

Всю монетизацию от просмотров клипа "Лютий" на YouTube-канале музыкальный дуэт обещают перечислить на нужды ВСУ.

"Наша вера не должна угасать. Напротив, мы должны как можно больше объединяться и поддерживать друг друга в нашей единой цели", — подытожили Виктория и Кирилл.

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