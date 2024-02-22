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Сини Григорія Решетника озвучили героїв "Панда Кунг-Фу 4"

22 лютого 2024 14:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сини Григорія Решетника озвучили героїв "Панда Кунг-Фу 4"
Ведучий Григорій Решетник з синами. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Скоро на великі екрани вийде продовження сімейної комедійної франшизи від DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4". У цьому мультфільмі глядачі побачать нові пригоди легендарного воїна По. Українську версію озвучили сини ведучого каналу СТБ Григорія Решетника — 10-річний Іван і 6-річний Дмитро.

Про це стало відомо з соцмереж ведучого.

Герої мультфільму розмовлятимуть голосами дітей ведучого

Це був перший досвід дітей Решетника озвучування мультфільмів. Поки невідомо, кого саме дублювала малеча. 

 

"Нарешті можемо розповісти! Та запросити вас на мультик "Панда Кунг-Фу 4", бо одні з героїв цього мультфільму будуть розмовляти голосами наших дітей", — написав під відео Григорій.

Ексклюзивно для сайту СТБ Григорій поділився враженнями від роботи синів: "Я дуже гордий своїми хлопцями, вони зробили чудову роботу. Ми з дружиною спостерігали, як вони працювали і можу сказати, що хлопці вели себе, як справжні професіонали. Вони слухали режисера, ловили інтонацію героїв, наче вже не перший раз озвучують. Це незабутній досвід для них. Я сподіваюся, що глядачі також насолодяться цим мультфільмом і їхньою озвучкою".

"Панда Кунг-Фу 4", як зазначає родина Решетників, це ідеальний вибір для сімейного перегляду, адже в ньому є багато позитивних емоцій, життєвих уроків і захоплюючих сцен.

Нагадаємо, Алан Бадоєв презентував фільм про злочини росіян. 

Раніше ми писали про найкращі кінодрами в історії.

мультфільми
Григорій Решетнік
українські зірки
Прем'єра

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