Сыновья Григория Решетника озвучили героев "Панда Кунг-Фу 4"

Ведущий Григорий Решетник с сыновьями. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Скоро на большие экраны выйдет продолжение семейной комедийной франшизы от DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4". В этом мультфильме зрители увидят новые похождения легендарного воина По. Украинскую версию озвучили сыновья ведущего канала СТБ Григория Решетника — 10-летний Иван и 6-летний Дмитрий.

Об этом стало известно из соцсетей ведущего.

Герои мультфильма будут разговаривать голосами детей ведущего

Это был первый опыт детей Решетника в озвучивании мультфильмов. Пока неизвестно, кого именно дублировали дети.

"Наконец-то можем рассказать! И пригласить вас на мультик "Панда Кунг-Фу 4", потому что одни из героев этого мультфильма будут разговаривать голосами наших детей", — написал под видео Григорий.

Эксклюзивно для сайта СТБ Григорий поделился впечатлениями от работы сыновей: "Я очень горд своими детьми, они проделали отличную работу. Мы с женой наблюдали, как они работали и могу сказать, что они вели себя, как настоящие профессионалы. Они слушали режиссера, ловили интонацию героев, словно уже не первый раз озвучивают. Это незабываемый опыт для них. Я надеюсь, что зрители также насладятся этим мультфильмом и их озвучкой".

"Панда Кунг-Фу 4", как отмечает семья Решетников, это идеальный выбор для семейного просмотра, ведь в нем много положительных эмоций, жизненных уроков и увлекательных сцен.

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