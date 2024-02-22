Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Сыновья Григория Решетника озвучили героев "Панда Кунг-Фу 4" arrow

Сыновья Григория Решетника озвучили героев "Панда Кунг-Фу 4"

22 февраля 2024 14:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сыновья Григория Решетника озвучили героев "Панда Кунг-Фу 4"
Ведущий Григорий Решетник с сыновьями. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Скоро на большие экраны выйдет продолжение семейной комедийной франшизы от DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4". В этом мультфильме зрители увидят новые похождения легендарного воина По. Украинскую версию озвучили сыновья ведущего канала СТБ Григория Решетника — 10-летний Иван и 6-летний Дмитрий.

Об этом стало известно из соцсетей ведущего.

Герои мультфильма будут разговаривать голосами детей ведущего

Это был первый опыт детей Решетника в озвучивании мультфильмов. Пока неизвестно, кого именно дублировали дети.

 

"Наконец-то можем рассказать! И пригласить вас на мультик "Панда Кунг-Фу 4", потому что одни из героев этого мультфильма будут разговаривать голосами наших детей", — написал под видео Григорий.

Эксклюзивно для сайта СТБ Григорий поделился впечатлениями от работы сыновей: "Я очень горд своими детьми, они проделали отличную работу. Мы с женой наблюдали, как они работали и могу сказать, что они вели себя, как настоящие профессионалы. Они слушали режиссера, ловили интонацию героев, словно уже не первый раз озвучивают. Это незабываемый опыт для них. Я надеюсь, что зрители также насладятся этим мультфильмом и их озвучкой".

"Панда Кунг-Фу 4", как отмечает семья Решетников, это идеальный выбор для семейного просмотра, ведь в нем много положительных эмоций, жизненных уроков и увлекательных сцен.

Напомним, Алан Бадоев представил фильм о преступлениях россиян.

Раньше мы писали о лучших кинодрамах в истории.

мультфильмы
Григорий Решетник
украинские звезды
Премьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме