П'ять найкращих драм в історії кіно, які викликають мурашки по шкірі

Драматичний кадр з легендарного фільму "Людина дощу". Фото: Pinterest

У кожного з нас є свій смак на одяг, їжу, взуття, музику і, зокрема, на жанр фільмів, наприклад, хтось любить комедії, хтось — трилери, а когось дуже чіпляють драми. Тому ми пропонуємо вам найкращі драми в історії кіно, які точно торкнуться душі кожного.

Новини.LIVE ділиться списком найкращих драм в історії кіноіндустрії.

Віднесені вітром

Фільм 1939 року, знятий за мотивами світового бестселера Маргарет Мітчелл, є справжньою легендою і має аж вісім нагород премій "Оскар". У сюжеті цієї картини, здавалося б, є багато чого — кохання, війна, вірність, втрачені ілюзії і земля, яка колись належала шляхетним джентльменам.

На жаль, в мирне життя Джорджії вривається Громадянська війна, яка змушує сміливих чоловіків залишатися на полі боя, а леді — жертвувати всім заради своїх коханих. Ця картина входить до списку найкращих драм в історії кіно, і її точно варто подивитися кожному.

Кадр з культової драми "Віднесені вітром". Фото: Pinterest

Таксист

Фільм "Таксист" 1976 року точно заслуговує опинитися у списку найкращих драм в історії кіно, адже це неймовірно сильний психологічний триллер. У сюжеті картини — психічно нестабільний ветеран, який працює нічним таксистом у Нью-Йорку.

Цей триллер отримав високу оцінку від кінокритиків через реалістичне втілення життя Нью-Йорка 1970-тих років і порушення таких важливих соціальних тем, як самотність, відчуження та розпач.

Кадр з фільму "Таксист" 1976 року. Фото: Pinterest

Людина дощу

"Людина дощу" — це неймовірна драма режисера Баррі Левінсона, яка вийшла ще у 1988 році. У сюжеті фільма — егоїст на ім’я Чарлі, який дізнається про те, що батько залишив спадок не йому, а його брату, який хворий на аутизм. Заради цього він вирушає у подорож з братом і дізнається про нього дещо більше.

Історія цинічного егоїста і його брата-аутиста отримала досить високу оцінку кінокритиків і сьогодні має аж чотири премії.

Кадр з американської драми "Людина дощу". Фото: Pinterest

Список Шиндлера

Легендарний фільм "Список Шиндлера", прем’єра якого відбулася у далекому 1993 році, також заслужив потрапити до списку найкращих драм. Американський історичний фільм був знятий режисером Стівеном Спілбергом на основі роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндера".

У картині йдеться про Другу Світову війну і про захоплення німцями Польщі. Чи зможе звичайна людина на ім’я Оскар протистояти ворогу з Німеччини і захистити євреїв, яких він найняв на роботу?

Кадр з історичної драми "Список Шиндлера". Фото: Pinterest

Форрест Гамп

Цей фільм 1994 року також безперечно заслуговує на те, щоб увійти до переліку найкращих драм в історії кіно. Це картина режисера Роберта Земекіса, яка була знята за мотивами романа американського письменника Вінстона Ґрума, розповідає про життя звичайного чоловіка, якого зіграв Том Генкс.

Драма стала найуспішнішим фільмом режисера і серед глядачів, і серед кінокритиків.

Том Генкс у головній ролі фільму "Форрест Гамп". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про найстильніші фільми в історії кіно, які варто подивитися кожній модниці.

Раніше ми розповідали про найромантичніші комедії в історії кіно для закоханих пар.

Також ми повідомляли про найстрашніші фільми 2023 року, які викликають мурашки по шкірі.