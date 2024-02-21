Пять самых лучших драм в истории кино, которые вызывают мурашки по коже

Касаются души каждого — самые лучшие драмы в истории кино
У каждого из нас свой вкус на одежду, еду, обувь, музыку и, в частности, на жанр фильмов, например, кто-то любит комедии, кто-то — триллеры, а кого-то очень цепляют драмы. Поэтому мы предлагаем вам самые лучшие драмы в истории кино, которые точно коснутся души каждого.
Новини.LIVE делится списком самых лучших драм в истории киноиндустрии.
Унесенные ветром
Фильм 1939 года, снятый по мотивам мирового бестселлера Маргарет Митчелл, является настоящей легендой и имеет восемь наград премий "Оскар". В сюжете этой картины, казалось бы, есть много всего — любовь, война, верность, утраченные иллюзии и земля, когда-то принадлежавшая благородным джентльменам.
К сожалению, в мирную жизнь Джорджии врывается Гражданская война, которая заставляет смелых мужчин оставаться на поле боя, а леди — жертвовать всем ради своих любимых. Эта картина входит в список самых лучших драм в истории кино, и ее точно стоит посмотреть каждому.
Таксист
Фильм "Таксист" 1976 точно заслуживает оказаться в списке самых лучших драм в истории кино, ведь это невероятно сильный психологический триллер. В сюжете картины — психически нестабильный ветеран, работающий ночным таксистом в Нью-Йорке.
Этот триллер получил высокую оценку от кинокритиков из-за реалистичного воплощения жизни Нью-Йорка 1970-х годов и нарушения таких важных социальных тем, как одиночество, отчуждение и отчаяние.
Человек дождя
"Человек дождя" — это невероятная драма режиссера Барри Левинсона, которая вышла еще в 1988 году. В сюжете фильма — эгоист по имени Чарли, который узнает о том, что отец оставил наследство не ему, а его брату, который болен аутизмом. Ради этого он отправляется в путешествие с братом и узнает о нем больше.
История циничного эгоиста и его брата-аутиста получила достаточно высокую оценку кинокритиков и сегодня имеет четыре премии.
Список Шиндлера
Легендарный фильм "Список Шиндлера", премьера которого состоялась в далеком 1993 году, также заслужил попасть в список самых лучших драм. Американский исторический фильм был снят режиссером Стивеном Спилбергом на основе романа Томаса Кинилли "Ковчег Шиндера".
В картине говорится о Второй Мировой войне и о захвате немцами Польши. Сможет ли обычный человек по имени Оскар противостоять врагу из Германии и защитить евреев, которых он нанял на работу?
Форрест Гамп
Этот фильм 1994 года также бесспорно заслуживает того, чтобы войти в список самых лучших драм в истории кино. Это картина режиссера Роберта Земекиса, снятая по мотивам романа американского писателя Уинстона Грума, рассказывает о жизни обычного мужчины, которого сыграл Том Хэнкс.
Драма стала самым успешным фильмом режиссера и среди зрителей, и среди кинокритиков.
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