Найстильніші фільми в історії кіно, які потрібно подивитися кожній модниці

Кадр з культового фільму "Гільда" 1946 року. Фото: Pinterest

Мода — це те, що постійно змінюється, але є дещо, що залишається з нами на декілька років. Йдеться про культові фільми, де головні героїні вражали своїм вбранням і ставали об’єктом бажань справжніх модниць, які хотіли бути схожими на цих акторок.

Новини.LIVE пропонує ТОП-5 найкращих фільмів, які варто подивитися справжнім модницям.

Віднесені вітром

Американська мелодрама вийшла на телеекранах ще у далекому 1939 році, і вже тоді побила всі можливі рекорди Голлівуду. Картина, знята за мотивами роману Маргарет Мітчелл, захопила серця мільйонів глядачів у всьому світі.

Хтось із нетерпінням хотів подивитися на романтичний тандем Вів'єн Лі і Кларка Гейбла, а когось не можна було відірвати від перегляду дизайнерських костюмів і аксесуарів героїв. Ці неймовірно вишукані образи, до речі, створив американський художник Волтер Планкетт.

Кадр з американської мелодрами "Віднесені вітром". Фото: Newsweek

Денна красуня

Образ героїні на ім’я Северина Серізі, яку зіграла акторка Кетрін Денев, — це неймовірно вишукана колекція одягу haute couture Ів Сен-Лорана. У картині йдеться про жінку-домогосподарку, яка надає послуги інтимного характеру.

Жінка постійно вражає глядачів своїми неочікуваними експериментами з образами. А ось культовим одягом у фільмі 1967 року стала маленька чорна сукня з манжетами і шовковим комірцем білого кольору, яка завжди залишається класикою.

Кадр з фільму "Денна красуня". Фото: Pinterest

Гільда

Фільм 1946 року входить до рейтингу наймодніших в історії кінематографу, адже головна героїня має неймовірний образ фатальної жінки на ім’я Гільда. Цікавим фактом є те, що на створення цього образу, в якому знялася Ріта Гейворт, було виділено 50 тисяч доларів з бюджету.

Художник костюмів з легкістю відтворив неймовірний образ головної героїні, одягнувши її у напівпрозору білизну і сукню з леліток.

Ріта Гейворт у фільмі "Гільда". Фото: Pinterest

Солодке життя

Драма Федеріко Фелліні вперше вийшла у 1960 році, і тоді стала справжнім еталоном італійського гламуру. Відомому режисеру вдалося перетворити вільні сукні на справжній тренд, який буквально вибухнув у ті часи.

За сюжетом цього фільму журналіст на ім’я Марчелло Рубіні стежить за зіркою Голлівуду і гламурною спадкоємицею у всьому Римі.

Кадр з драми Федеріко Фелліні "Солодке життя". Фото: Pinterest

Суспірія

Італійський містичний триллер режисера Даріо Ардженто, який вперше вийшов у 1977 році, досі залишається одним з найстильніших картин в історії кінематографа. У фільмі йдеться про страшні події престижної танцювальної академії в Німеччині.

Головна героїня на ім’я Сьюзі дізнається, що школою керують справжні відьми. Щоб підсилити атмосферу фільмі режисер зробив великий акцент на сукнях акторок.

Кадр з містичного триллеру "Суспірія". Фото: скриншот з YouTube

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