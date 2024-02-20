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ТОП-5 найстильніших фільмів в історії кіно для справжніх модниць

20 лютого 2024 21:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Найстильніші фільми в історії кіно, які потрібно подивитися кожній модниці
Кадр з культового фільму "Гільда" 1946 року. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Мода — це те, що постійно змінюється, але є дещо, що залишається з нами на декілька років. Йдеться про культові фільми, де головні героїні вражали своїм вбранням і ставали об’єктом бажань справжніх модниць, які хотіли бути схожими на цих акторок.

Новини.LIVE пропонує ТОП-5 найкращих фільмів, які варто подивитися справжнім модницям.

Віднесені вітром 

Американська мелодрама вийшла на телеекранах ще у далекому 1939 році, і вже тоді побила всі можливі рекорди Голлівуду. Картина, знята за мотивами роману Маргарет Мітчелл, захопила серця мільйонів глядачів у всьому світі.

Хтось із нетерпінням хотів подивитися на романтичний тандем Вів'єн Лі і Кларка Гейбла, а когось не можна було відірвати від перегляду дизайнерських костюмів і аксесуарів героїв. Ці неймовірно вишукані образи, до речі, створив американський художник Волтер Планкетт.

Кадр из американской мелодрамы "Унесенные ветром"
Кадр з американської мелодрами "Віднесені вітром". Фото: Newsweek

Денна красуня

Образ героїні на ім’я Северина Серізі, яку зіграла акторка Кетрін Денев, — це неймовірно вишукана колекція одягу haute couture Ів Сен-Лорана. У картині йдеться про жінку-домогосподарку, яка надає послуги інтимного характеру.

Жінка постійно вражає глядачів своїми неочікуваними експериментами з образами. А ось культовим одягом у фільмі 1967 року стала маленька чорна сукня з манжетами і шовковим комірцем білого кольору, яка завжди залишається класикою.

Кадр из фильма "Дневная красавица"
Кадр з фільму "Денна красуня". Фото: Pinterest

Гільда

Фільм 1946 року входить до рейтингу наймодніших в історії кінематографу, адже головна героїня має неймовірний образ фатальної жінки на ім’я Гільда. Цікавим фактом є те, що на створення цього образу, в якому знялася Ріта Гейворт, було виділено 50 тисяч доларів з бюджету.

Художник костюмів з легкістю відтворив неймовірний образ головної героїні, одягнувши її у напівпрозору білизну і сукню з леліток.

Рита Хейворт в фильме "Гильда"
Ріта Гейворт у фільмі "Гільда". Фото: Pinterest

Солодке життя

Драма Федеріко Фелліні вперше вийшла у 1960 році, і тоді стала справжнім еталоном італійського гламуру. Відомому режисеру вдалося перетворити вільні сукні на справжній тренд, який буквально вибухнув у ті часи. 

За сюжетом цього фільму журналіст на ім’я Марчелло Рубіні стежить за зіркою Голлівуду і гламурною спадкоємицею у всьому Римі.

Кадр из драмы Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр з драми Федеріко Фелліні "Солодке життя". Фото: Pinterest

Суспірія

Італійський містичний триллер режисера Даріо Ардженто, який вперше вийшов у 1977 році, досі залишається одним з найстильніших картин в історії кінематографа. У фільмі йдеться про страшні події престижної танцювальної академії в Німеччині.

Головна героїня на ім’я Сьюзі дізнається, що школою керують справжні відьми. Щоб підсилити атмосферу фільмі режисер зробив великий акцент на сукнях акторок.

Кадр из мистического триллера "Суспирия"
Кадр з містичного триллеру "Суспірія". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про рейтинг найкращих романтичних фільмів для закоханих. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми стали номінантами на премію Оскар 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, чому всі активно обговорюють новий фільм "Солтберн".

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