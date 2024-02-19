В неї був рак, а його вже немає — що відбулося в житті зірок Остіна Паверса за 27 років

Майк Маєрс у комедії "Остін Паверс". Фото: Pinterest

Легендарний комедійний фільм-пародія "Остін Паверс" вперше вийшов ще у 1997 році, і вже тоді став дуже популярним завдяки неймовірному гумору. Актори, які зіграли ролі у цій картині, отримали не тільки славу, а ще й визнання у всьому світі.

Новини.LIVE розповідає, як за 27 років змінилися головні герої фільму "Остін Паверс".

Майк Маєрс

Канадському актору дісталася дуже непроста місія у фільмі "Остін Паверс", адже в ньому йому довелося зіграти одразу декілька ролей одразу — Доктора Зло і Остіна Паверса. У його фільмографії налічуються такі відомі картини, як:

Кіт

Шрек

Богемська рапсодія

Безславні виродки

Амстердам

Сьогодні легендарний 60-річний актор одружений і виховує трьох дітей.

Майк Маєрс у ролі Доктора Зло і Остіна Паверса у комедії "Остін Паверс" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Сет Грінн

Американський актор у фільмі "Остін Паверс" зіграв роль сина Доктора Зло на ім’я Скотт. Загалом глядачі можуть впізнати Сета Грінна за ролями у таких фільмах, як:

Робоцип

Воно

Пограбування по-італійськи

Як я зустрів вашу маму

Баффі — переможниця вампірів

Зараз Сету Грінну вже 50 років, в нього є любляча дружина, але дітей немає.

Сет Грінн у фільмі "Остін Паверс" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Верн Троєр

Американський актор зіграв неймовірну роль міні-версії Доктора Зло, якого той створив самотужки. За своє життя Верн Троєр зіграв у немаленькій кількості різних картин, наприклад, у таких фільмах, як:

Гаррі Поттер і філософський камінь

Подарунок на Різдво

Грінч — викрадач Різдва

Люди в чорному

На жаль, у 2018 році Верна, зріст якого становив лише 81 сантиметр, не стало у віці 49 років.

Верн Троєр у ролі міні-версії Доктора Зло і в останні роки життя. Фото: колаж Новини.LIVE

Мінді Стерлінг

Американська акторка стала найбільш відомою саме завдяки ролі фрау Фарбіссіни. Але також вона з’явилася і в інших фільмах, наприклад, у таких картинах, як:

Грінч

Таємниця червоної планети

Вбивчі красуні

Сьогодні Мінді Стерлінг вже 70 років, вона розлучена і має одного сина. До речі, американській акторці вдалося побороти рак молочної залози, який їй діагностували у 1998 році.

Мінді Стерлінг у комедії "Остін Паверс" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

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