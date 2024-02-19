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Герои культовой комедии-пародии "Остин Пауэрс" 27 лет спустя

19 февраля 2024 19:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
У нее был рак, а его уже нет — что произошло в жизни звезд Остина Пауэрса за 27 лет
Майк Майерс в комедии "Остин Пауэрс". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Легендарный комедийный фильм-пародия "Остин Пауэрс" впервые вышел еще в 1997 году, и уже тогда стал очень популярным благодаря невероятному юмору. Актеры, сыгравшие роли в этой картине, получили не только славу, но и признание во всем мире.

Новини.LIVE рассказывает, как за 27 лет изменились главные герои фильма "Остин Пауэрс".

Майк Майерс

Канадскому актеру досталась очень непростая миссия в фильме "Остин Пауэрс", ведь ему пришлось сыграть сразу несколько ролей сразу — Доктора Зло и Остина Пауэрса. В его фильмографии насчитываются такие известные картины, как:

  • Кот
  • Шрек
  • Богемская рапсодия
  • Бесславные ублюдки
  • Амстердам

Сегодня легендарный 60-летний актер женат и воспитывает троих детей.

Майк Майерс
Майк Майерс в роли Доктора Зло и Остина Пауэрса в комедии "Остин Пауэрс" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сет Гринн

Американский актер в фильме "Остин Пауэрс" сыграл роль сына Доктора Зло по имени Скотт. В целом, зрители могут узнать Сета Гринна по ролям в таких фильмах, как:

  • Робоцып
  • Оно
  • Ограбление по-итальянски
  • Как я встретил вашу маму
  • Баффи — истребительница вампиров

Сейчас Сету Гринну уже 50 лет, у него есть любящая жена, но детей нет.

Сет Гринн
Сет Гринн в фильме "Остин Пауэрс" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Верн Тройер

Американский актер сыграл невероятную роль мини-версии Доктора Зло, которого тот создал своими силами. За свою жизнь Верн Тройер сыграл в немалом количестве разных картин, например, в таких фильмах, как:

  • Гарри Поттер и философский камень
  • Подарок на Рождество
  • Гринч — похититель Рождества
  • Люди в черном

К сожалению, в 2018 году Верна, рост которого составил всего 81 сантиметр, не стало в возрасте 49 лет.

Верн Тройер
Верн Тройер в роли мини-версии Доктора Зло и в последние годы жизни. Фото: коллаж Новини.LIVE

Минди Стерлинг

Американская актриса стала наиболее известной именно благодаря роли фрау Фарбиссины. Но также она появилась и в других фильмах, например, в таких картинах, как:

  • Гринч
  • Тайна красной планеты
  • Убийственные красавицы

Сегодня Минди Стерлинг уже 70 лет, она разведена и имеет одного сына. Кстати, американской актрисе удалось побороть рак молочной железы, диагностированный ей в 1998 году.

Минды Стерлинг
Минди Стерлинг в комедии "Остин Пауэрс" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как изменилась жизнь главных актеров фильма "Война миров" за 19 лет.

Ранее мы рассказывали о том, какими сегодня стали главные герои известной комедии "Блондинка в законе".

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кино
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комедия
Остин Пауэрс

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