У нее был рак, а его уже нет — что произошло в жизни звезд Остина Пауэрса за 27 лет

Герои культовой комедии-пародии "Остин Пауэрс" 27 лет спустя
Легендарный комедийный фильм-пародия "Остин Пауэрс" впервые вышел еще в 1997 году, и уже тогда стал очень популярным благодаря невероятному юмору. Актеры, сыгравшие роли в этой картине, получили не только славу, но и признание во всем мире.
Новини.LIVE рассказывает, как за 27 лет изменились главные герои фильма "Остин Пауэрс".
Майк Майерс
Канадскому актеру досталась очень непростая миссия в фильме "Остин Пауэрс", ведь ему пришлось сыграть сразу несколько ролей сразу — Доктора Зло и Остина Пауэрса. В его фильмографии насчитываются такие известные картины, как:
- Кот
- Шрек
- Богемская рапсодия
- Бесславные ублюдки
- Амстердам
Сегодня легендарный 60-летний актер женат и воспитывает троих детей.
Сет Гринн
Американский актер в фильме "Остин Пауэрс" сыграл роль сына Доктора Зло по имени Скотт. В целом, зрители могут узнать Сета Гринна по ролям в таких фильмах, как:
- Робоцып
- Оно
- Ограбление по-итальянски
- Как я встретил вашу маму
- Баффи — истребительница вампиров
Сейчас Сету Гринну уже 50 лет, у него есть любящая жена, но детей нет.
Верн Тройер
Американский актер сыграл невероятную роль мини-версии Доктора Зло, которого тот создал своими силами. За свою жизнь Верн Тройер сыграл в немалом количестве разных картин, например, в таких фильмах, как:
- Гарри Поттер и философский камень
- Подарок на Рождество
- Гринч — похититель Рождества
- Люди в черном
К сожалению, в 2018 году Верна, рост которого составил всего 81 сантиметр, не стало в возрасте 49 лет.
Минди Стерлинг
Американская актриса стала наиболее известной именно благодаря роли фрау Фарбиссины. Но также она появилась и в других фильмах, например, в таких картинах, как:
- Гринч
- Тайна красной планеты
- Убийственные красавицы
Сегодня Минди Стерлинг уже 70 лет, она разведена и имеет одного сына. Кстати, американской актрисе удалось побороть рак молочной железы, диагностированный ей в 1998 году.
Напомним, мы писали о том, как изменилась жизнь главных актеров фильма "Война миров" за 19 лет.
Ранее мы рассказывали о том, какими сегодня стали главные герои известной комедии "Блондинка в законе".
Также мы сообщали о том, как за 14 лет изменилась жизнь актеров мистического триллера "Астрал".
Читайте Новини.LIVE!