Різ Візерпун та інші зірки найрожевішої комедії Блондинка в законі 23 роки потому

Різ Візерпун у комедії "Блондинка в законі". Фото: Pinterest

Комедія під назвою "Блондинка в законі", де головну роль зіграла акторка Різ Візерпун, вперше з’явилася на телеекранах ще у 2001 році. Тоді за пригодами Ель Вудс спостерігали в усьому світі, а дівчата досить часто наслідували рожевий стиль одягу головної героїні.

Новини.LIVE розповідає, як за 23 роки змінилися актори американської комедії "Блондинка в законі".

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Різ Візерпун

Головна роль у комедії "Блондинка в законі" стала справжнім проривом у кар’єрі американської акторки. Різ Візерпун ледь не стала акторкою одного образу, але її "врятували" ролі в інших картинах, які розкрили багатогранність дівчини. Так, наприклад, її можна побачити у таких фільмах, як:

Велика маленька брехня

Дика

Ранкове шоу

В гостях у Еліс

До тебе чи до мене?

Сьогодні Різ вже 47 років, вона двічі розлучена і сама виховує трьох дітей.

Різ Візерпун у головній ролі комедії "Блондинка в законі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Люк Вілсон

Акторові дісталась роль адвоката, а у майбутньому – чоловіка Ель на ім’я Емметт Річмонд. Саме комедія "Блондинка в законі" принесла Люку Вілсону неабиякий успіх. Інші ж ролі в кар’єрі американського актора не стали такими ж успішними, наприклад, йдеться про такі фільми, як:

Ідіократія

Крик

Моя суперколишня

Ангели Чарлі

Зомбіленд

Зараз про особисте життя 52-річного Люка Вілсона майже нічого невідомо, адже він не дуже поспішає про це говорити.

Люк Вілсон у фільмі "Блондинка в законі" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Дженніфер Кулідж

Роль манікюрниці і подруги Ель зіграла американська акторка Дженніфер Кулідж. У кар’єрі жінки сьогодні налічується досить немало різних ролей, але частіше її можна побачити у ролі мачухи чи мами. Так, наприклад, глядачі можуть впізнати Дженніфер за такими картинами, як:

Американський пиріг

Спостерігач

Клік: З пультом по життю

Моє піратське весілля

Білий лотос

Що стосується особистого життя, то про нього 62-річна акторка не поспішає розповідати. Втім, за даними деяких ЗМІ відомо, що вона одружена.

Дженніфер Кулідж у "Блондинці в законі" і 23 роки потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Меттью Девіс

Американський актор зіграв роль колишнього коханого Ель на ім’я Уорнер Хантінгтон III. Глядачі можуть впізнати Меттью Девіса за декількома відомими фільмами, як-от, наприклад, за такими картинами, як:

Щоденники вампіра

Спадщина

Блакитна хвиля

Країна тигрів

Сьогодні 45-річний Меттью Девіс щасливий у шлюбі з акторкою Кілі Каскіано, з якою виховує двох дітей.

Меттью Девіс у ролі колишнього Ель у фільмі "Блондинка в законі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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