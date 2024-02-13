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"Блондинка в законе" — какими стали звезды самой розовой комедии

13 февраля 2024 20:13
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Риз Уизерпун и другие звезды самой розовой комедии Блондинка в законе 23 года спустя
Риз Уизерпун в комедии "Блондинка в законе". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Комедия под названием "Блондинка в законе", где главную роль сыграла актриса Риз Уизерпун, впервые появилась на телеэкранах еще в 2001 году. Тогда за приключениями Эль Вудс наблюдали во всем мире, а девушки довольно часто подражали розовому стилю одежды главной героини.

Новини.LIVE рассказывает, как за 23 года изменились актеры американской комедии "Блондинка в законе".

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Риз Уизерпун

Главная роль в комедии "Блондинка в законе" стала настоящим прорывом в карьере американской актрисы. Риз Уизерпун чуть не стала актрисой одного образа, но ее "спасли" роли в других картинах, раскрывших многогранность девушки. Так, например, ее можно увидеть в таких фильмах, как:

  • Большая маленькая ложь
  • Дикая
  • Утреннее шоу
  • В гостях у Элис
  • К тебе или ко мне?

Сегодня Риз уже 47 лет, она дважды разведена и сама воспитывает троих детей.

Риз Уизерпун
Риз Уизерпун в главной роли комедии "Блондинка в законе" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Люк Уилсон

Актеру досталась роль адвоката, а в будущем — мужа Эль по имени Эмметт Ричмонд. Именно комедия "Блондинка в законе" принесла Люку Уилсону большой успех. Другие же роли в карьере американского актера не стали столь же успешными, например, речь идет о таких фильмах, как:

  • Идиократия
  • Крик
  • Моя супербывшая
  • Ангелы Чарли
  • Зомбиленд

Сейчас о личной жизни 52-летнего Люка Уилсона почти ничего неизвестно, ведь он не слишком торопится об этом говорить.

Люк Уилсон
Люк Уилсон в фильме "Блондинка в законе" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дженнифер Кулидж

Роль маникюрщицы и подруги Эль сыграла американская актриса Дженнифер Кулидж. В карьере женщины сегодня насчитывается достаточно немало разных ролей, но чаще ее можно увидеть в роли мачехи или мамы. Так, например, зрители могут узнать Дженнифер по таким картинам, как:

  • Американский пирог
  • Наблюдатель
  • Клик: С пультом по жизни
  • Моя пиратская свадьба
  • Белый лотос

Что касается личной жизни, то о ней 62-летняя актриса не спешит рассказывать. Впрочем, по данным некоторых СМИ известно, что она замужем.

Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж в "Блондинке в законе" и 23 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мэттью Дэвис

Американский актер сыграл роль бывшего возлюбленного Эль по имени Уорнер Хантингтон III. Зрители могут узнать Мэттью Дэвиса по нескольким известным фильмам, например, по таким картинам, как:

  • Дневники вампира
  • Наследие
  • Голубая волна
  • Страна тигров

Сегодня 45-летний Мэттью Дэвис счастлив в браке с актрисой Кили Каскиано, с которой воспитывает двух детей.

Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис в роли бывшего Эль в фильме "Блондинка в законе" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими стали актеры известного боевика "Лара Крофт" за 23 года.

Ранее мы рассказывали о том, как изменились герои фильма о зомби под названием "Обитель зла" за 22 года.

Также мы сообщали о том, как за 15 лет изменились актеры культовой драмы "Во все тяжкие".

кино
актеры
"Блондинка в законе"
комедия

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