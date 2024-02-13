Риз Уизерпун и другие звезды самой розовой комедии Блондинка в законе 23 года спустя

Риз Уизерпун в комедии "Блондинка в законе". Фото: Pinterest

Комедия под названием "Блондинка в законе", где главную роль сыграла актриса Риз Уизерпун, впервые появилась на телеэкранах еще в 2001 году. Тогда за приключениями Эль Вудс наблюдали во всем мире, а девушки довольно часто подражали розовому стилю одежды главной героини.

Новини.LIVE рассказывает, как за 23 года изменились актеры американской комедии "Блондинка в законе".

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Риз Уизерпун

Главная роль в комедии "Блондинка в законе" стала настоящим прорывом в карьере американской актрисы. Риз Уизерпун чуть не стала актрисой одного образа, но ее "спасли" роли в других картинах, раскрывших многогранность девушки. Так, например, ее можно увидеть в таких фильмах, как:

Большая маленькая ложь

Дикая

Утреннее шоу

В гостях у Элис

К тебе или ко мне?

Сегодня Риз уже 47 лет, она дважды разведена и сама воспитывает троих детей.

Риз Уизерпун в главной роли комедии "Блондинка в законе" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Люк Уилсон

Актеру досталась роль адвоката, а в будущем — мужа Эль по имени Эмметт Ричмонд. Именно комедия "Блондинка в законе" принесла Люку Уилсону большой успех. Другие же роли в карьере американского актера не стали столь же успешными, например, речь идет о таких фильмах, как:

Идиократия

Крик

Моя супербывшая

Ангелы Чарли

Зомбиленд

Сейчас о личной жизни 52-летнего Люка Уилсона почти ничего неизвестно, ведь он не слишком торопится об этом говорить.

Люк Уилсон в фильме "Блондинка в законе" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дженнифер Кулидж

Роль маникюрщицы и подруги Эль сыграла американская актриса Дженнифер Кулидж. В карьере женщины сегодня насчитывается достаточно немало разных ролей, но чаще ее можно увидеть в роли мачехи или мамы. Так, например, зрители могут узнать Дженнифер по таким картинам, как:

Американский пирог

Наблюдатель

Клик: С пультом по жизни

Моя пиратская свадьба

Белый лотос

Что касается личной жизни, то о ней 62-летняя актриса не спешит рассказывать. Впрочем, по данным некоторых СМИ известно, что она замужем.

Дженнифер Кулидж в "Блондинке в законе" и 23 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мэттью Дэвис

Американский актер сыграл роль бывшего возлюбленного Эль по имени Уорнер Хантингтон III. Зрители могут узнать Мэттью Дэвиса по нескольким известным фильмам, например, по таким картинам, как:

Дневники вампира

Наследие

Голубая волна

Страна тигров

Сегодня 45-летний Мэттью Дэвис счастлив в браке с актрисой Кили Каскиано, с которой воспитывает двух детей.

Мэттью Дэвис в роли бывшего Эль в фильме "Блондинка в законе" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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