Риз Уизерпун и другие звезды самой розовой комедии Блондинка в законе 23 года спустя

"Блондинка в законе" — какими стали звезды самой розовой комедии
Комедия под названием "Блондинка в законе", где главную роль сыграла актриса Риз Уизерпун, впервые появилась на телеэкранах еще в 2001 году. Тогда за приключениями Эль Вудс наблюдали во всем мире, а девушки довольно часто подражали розовому стилю одежды главной героини.
Новини.LIVE рассказывает, как за 23 года изменились актеры американской комедии "Блондинка в законе".
Риз Уизерпун
Главная роль в комедии "Блондинка в законе" стала настоящим прорывом в карьере американской актрисы. Риз Уизерпун чуть не стала актрисой одного образа, но ее "спасли" роли в других картинах, раскрывших многогранность девушки. Так, например, ее можно увидеть в таких фильмах, как:
- Большая маленькая ложь
- Дикая
- Утреннее шоу
- В гостях у Элис
- К тебе или ко мне?
Сегодня Риз уже 47 лет, она дважды разведена и сама воспитывает троих детей.
Люк Уилсон
Актеру досталась роль адвоката, а в будущем — мужа Эль по имени Эмметт Ричмонд. Именно комедия "Блондинка в законе" принесла Люку Уилсону большой успех. Другие же роли в карьере американского актера не стали столь же успешными, например, речь идет о таких фильмах, как:
- Идиократия
- Крик
- Моя супербывшая
- Ангелы Чарли
- Зомбиленд
Сейчас о личной жизни 52-летнего Люка Уилсона почти ничего неизвестно, ведь он не слишком торопится об этом говорить.
Дженнифер Кулидж
Роль маникюрщицы и подруги Эль сыграла американская актриса Дженнифер Кулидж. В карьере женщины сегодня насчитывается достаточно немало разных ролей, но чаще ее можно увидеть в роли мачехи или мамы. Так, например, зрители могут узнать Дженнифер по таким картинам, как:
- Американский пирог
- Наблюдатель
- Клик: С пультом по жизни
- Моя пиратская свадьба
- Белый лотос
Что касается личной жизни, то о ней 62-летняя актриса не спешит рассказывать. Впрочем, по данным некоторых СМИ известно, что она замужем.
Мэттью Дэвис
Американский актер сыграл роль бывшего возлюбленного Эль по имени Уорнер Хантингтон III. Зрители могут узнать Мэттью Дэвиса по нескольким известным фильмам, например, по таким картинам, как:
- Дневники вампира
- Наследие
- Голубая волна
- Страна тигров
Сегодня 45-летний Мэттью Дэвис счастлив в браке с актрисой Кили Каскиано, с которой воспитывает двух детей.
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