Як за 19 років змінилися актори Війни світів — зовнішність, кар'єра, особисте життя

Том Круз у науково-фантастичному фільмі "Війна світів". Фото: Pinterest

Науково-фантастичний фільм "Війна світів" з Томом Крузом у головній ролі вперше вийшов на телеекрани ще у 2005 році, і вже тоді став популярним завдяки неймовірним ефектам. Актори, які зіграли в цій картині, також стали відомими у всьому світі.

Новини.LIVE пропонує подивитися, якими за 19 років стали актори фільму "Війна світів".

Том Круз

Акторові дісталася головна роль чоловіка, сім’янина на ім’я Рей Феррієр, який намагався врятувати своїх дітей від прибульців. Ця роль стала справжнім проривом у кар’єрі Тома Круза, адже після цього він зіграв у таких відомих фільмах, як:

Топ Ган

Місія нездійсненна

Джек Річер

На межі майбутнього

Сьогодні 61-річний актор є трикратним володарем премії "Золотий глобус" і чотирикратним номінантом на премію "Оскар". Том Круз тричі розлучений і виховує трьох дітей.

Том Круз у головній ролі фільму "Війна світів" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Дакота Феннінг

Американська акторка вперше розпочала свою кар’єру в 2000 році, коли зіграла у телесеріалі "Швидка допомога". У дитинстві Дакота стала відомою саме завдяки ролі доньки Рея у фільмі "Війна світів". Також глядачі можуть бачити її у таких фільмах, як:

Праведник

Гнів

Сутінки

Одного разу в Голлівуді

П’ятий вимір

Зараз Дакоті Феннінг вже 29 років, у неї є хлопець, з яким вона вступила у стосунки в 2018 році.

Дакота Феннінг у фільмі "Війна світів" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джастін Четвін

Канадський актор у фільмі "Війна світів" зіграв роль сина Рея на ім’я Роббі. У фільмографії Джастіна Четвіна налічується немало різних картин, наприклад глядачі можуть побачити його у таких фільмах, як:

Перлини дракона: Еволюція

Безсоромні

Прогулянка

Інше життя

Відомо, що сьогодні канадському актору вже 41 рік, у нього немає ані дружини, ані дітей.

Джастін Четвін у ролі Роббі у фільмі "Війна світів" і 19 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Тім Роббінс

Американський актор зіграв роль чоловіка на ім’я Харлі О’Гілві у фільмі "Війна світів". Сьогодні глядачі можуть впізнати Тіма Роббінса за ролями в таких фільмах, як:

Втеча з Шоушенку

Таємнича річка

Укриття

Темні води

Зараз 65-річний актор розлучений і має двох дітей від колишньої.

Тім Роббінс у "Війні світів" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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