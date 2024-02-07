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Над фільмом плакав кожен — якими стали актори "Хатіко" за 15 років

7 лютого 2024 21:18
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Головні герої фільму Хатіко 15 років тому — фото акторів
Річард Гір зі своїм собакою у фільмі "Хатіко". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Напевно у світі сьогодні немає жодної людини, яка б не дивилася і не чула про британо-американський фільм на реальній історії під назвою "Хатіко: найвірніший друг". Ця картина вразила глядачів не тільки неймовірно чуттєвим сюжетом, а й талановитою грою акторів.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися головні персонажі фільму "Хатіко" за 15 років.

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Річард Гір

Американському актору дісталася головна роль чоловіка на ім’я Паркер Вілсон, який зустрів на вокзалі маленького песика, доглядав за ним і любив його залишок свого життя. Зараз Річард Гір відомий не тільки за фільмом "Хатіко", а ще й за такими картинами, як:

  • Красуня
  • Знайомство батьків
  • Подвійний агент
  • Людина-метелик

Сьогодні 74-річний актор одружений із 40-річною іспанською публіцисткою, з якою виховує одну дитину.

Ричард Гир
Річард Гір у фільмі "Хатіко" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джоан Аллен

Акторку запросили на роль дружини Паркера, яка всією душею кохала свого чоловіка. За спиною Джоан Аллен є чимало зіграних ролей у фільмах, зокрема, американська акторка знялася у таких картинах, як:

  • Щоденник пам'яті
  • Щасливий шлюб
  • Перевага Борна

У період з 1990 до 2002 роки Джоан була у шлюбі з актором Пітером Фрідманом, від якого народила дитину, і сьогодні їй вже 67 років.

Джоан Аллен
Джоан Аллен у ролі дружини Паркера і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Кері-Хіроюкі Тагава

Американський актор японського походження зіграв роль чоловіка на ім’я Кен Фудзійосі. Зараз за плечима Кері-Хіроюкі налічується чимала кількість фільмів. Зокрема, глядачі можуть впізнати його за ролями у таких картинах, як:

  • Джонні Цунамі
  • Битва драконів
  • 47 ронінів

Відомо, що сьогодні актору вже 73 роки, він розлучений і має трьох дітей.

Кэри-Хироюки Тагава
Кері-Хіроюкі Тагава у "Хатіко" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Сара Ремер

Акторка і модель зіграла роль доньки Паркера на ім’я Енді Вілсон, яка була дуже схожа на свого батька. В реальному житті Сара Ремер відома за декількома фільмами. Наприклад, її можна побачити у таких картинах, як:

  • Параноя
  • Прокляття
  • Вижити в грі

Сьогодні акторці 39 років, вона одружена і виховує зі своїм чоловіком трьох дітей.

Сара Рэмер
Сара Ремер у фільмі "Хатіко" і 15 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися головні персонажі бойовику "Лара Крофт" за 23 роки. 

Раніше ми розповідали про те, що відбулося в житті акторів містичного триллеру "Астрал" за 14 років. 

Також ми повідомляли про те, як з 1993 року змінилися головні актори фільму "Парк Юрського періоду".

кіно
актори
Річард Гір
"Хатіко"

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