Головні герої фільму Хатіко 15 років тому — фото акторів

Над фільмом плакав кожен — якими стали актори "Хатіко" за 15 років
Напевно у світі сьогодні немає жодної людини, яка б не дивилася і не чула про британо-американський фільм на реальній історії під назвою "Хатіко: найвірніший друг". Ця картина вразила глядачів не тільки неймовірно чуттєвим сюжетом, а й талановитою грою акторів.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися головні персонажі фільму "Хатіко" за 15 років.
Річард Гір
Американському актору дісталася головна роль чоловіка на ім’я Паркер Вілсон, який зустрів на вокзалі маленького песика, доглядав за ним і любив його залишок свого життя. Зараз Річард Гір відомий не тільки за фільмом "Хатіко", а ще й за такими картинами, як:
- Красуня
- Знайомство батьків
- Подвійний агент
- Людина-метелик
Сьогодні 74-річний актор одружений із 40-річною іспанською публіцисткою, з якою виховує одну дитину.
Джоан Аллен
Акторку запросили на роль дружини Паркера, яка всією душею кохала свого чоловіка. За спиною Джоан Аллен є чимало зіграних ролей у фільмах, зокрема, американська акторка знялася у таких картинах, як:
- Щоденник пам'яті
- Щасливий шлюб
- Перевага Борна
У період з 1990 до 2002 роки Джоан була у шлюбі з актором Пітером Фрідманом, від якого народила дитину, і сьогодні їй вже 67 років.
Кері-Хіроюкі Тагава
Американський актор японського походження зіграв роль чоловіка на ім’я Кен Фудзійосі. Зараз за плечима Кері-Хіроюкі налічується чимала кількість фільмів. Зокрема, глядачі можуть впізнати його за ролями у таких картинах, як:
- Джонні Цунамі
- Битва драконів
- 47 ронінів
Відомо, що сьогодні актору вже 73 роки, він розлучений і має трьох дітей.
Сара Ремер
Акторка і модель зіграла роль доньки Паркера на ім’я Енді Вілсон, яка була дуже схожа на свого батька. В реальному житті Сара Ремер відома за декількома фільмами. Наприклад, її можна побачити у таких картинах, як:
- Параноя
- Прокляття
- Вижити в грі
Сьогодні акторці 39 років, вона одружена і виховує зі своїм чоловіком трьох дітей.
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