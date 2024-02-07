Главные герои фильма Хатико 15 лет спустя — фото актеров

Ричард Гир со своей собакой в фильме "Хатико". Фото: Pinterest

Наверное, в мире сегодня нет ни одного человека, который бы не смотрел и не слышал про британо-американский фильм на реальной истории под названием "Хатико: самый верный друг". Эта картина поразила зрителей не только невероятно чувственным сюжетом, но и талантливой актерской игрой.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились главные персонажи фильма "Хатико" за 15 лет.

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Ричард Гир

Американскому актеру досталась главная роль мужчины по имени Паркер Уилсон, который встретил на вокзале маленькую собачку, ухаживал за ней и любил ее остаток своей жизни. Сейчас Ричард Гир известен не только по фильму "Хатико", но и по таким картинам, как:

Красотка

Знакомство родителей

Двойной агент

Человек-мотылек

Сегодня 74-летний актер женат на 40-летнем испанском публицисте, с которой воспитывает одного ребенка.

Ричард Гир в фильме "Хатико" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джоан Аллен

Актрису пригласили на роль жены Паркера, которая всей душой любила своего мужа. За спиной Джоан Аллен есть немало сыгранных ролей в фильмах, в частности, американская актриса снялась в таких картинах, как:

Дневник памяти

Счастливый брак

Превосходство Борна

В период с 1990 по 2002 годы Джоан была в браке с актером Питером Фридманом, от которого родила ребенка, и сегодня ей уже 67 лет.

Джоан Аллен в роли супруги Паркера и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кэри-Хироюки Тагава

Американский актер японского происхождения сыграл роль мужчины по имени Кен Фудзиоси. Сейчас за плечами Кэри-Хироюки насчитывается большое количество фильмов. В частности, зрители могут узнать его по ролям в таких картинах, как:

Джонни Цунами

Битва драконов

47 ронинов

Известно, что сегодня актеру уже 73 года, он разведен и имеет троих детей.

Кэри-Хироюки Тагава в "Хатико" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сара Рэмер

Актриса и модель сыграла роль дочери Паркера по имени Энди Уилсон, которая была очень похожа на своего отца. В реальной жизни Сара Рэмер известна по нескольким фильмам. Например, ее можно увидеть в таких картинах, как:

Паранойя

Проклятие

Выжить в игре

Сегодня актрисе 39 лет, она замужем и воспитывает со своим мужем троих детей.

Сара Рэмер в фильме "Хатико" и 15 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

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