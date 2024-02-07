Главные герои фильма Хатико 15 лет спустя — фото актеров

Над фильмом плакал каждый — какими стали актеры "Хатико" за 15 лет
Наверное, в мире сегодня нет ни одного человека, который бы не смотрел и не слышал про британо-американский фильм на реальной истории под названием "Хатико: самый верный друг". Эта картина поразила зрителей не только невероятно чувственным сюжетом, но и талантливой актерской игрой.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились главные персонажи фильма "Хатико" за 15 лет.
Ричард Гир
Американскому актеру досталась главная роль мужчины по имени Паркер Уилсон, который встретил на вокзале маленькую собачку, ухаживал за ней и любил ее остаток своей жизни. Сейчас Ричард Гир известен не только по фильму "Хатико", но и по таким картинам, как:
- Красотка
- Знакомство родителей
- Двойной агент
- Человек-мотылек
Сегодня 74-летний актер женат на 40-летнем испанском публицисте, с которой воспитывает одного ребенка.
Джоан Аллен
Актрису пригласили на роль жены Паркера, которая всей душой любила своего мужа. За спиной Джоан Аллен есть немало сыгранных ролей в фильмах, в частности, американская актриса снялась в таких картинах, как:
- Дневник памяти
- Счастливый брак
- Превосходство Борна
В период с 1990 по 2002 годы Джоан была в браке с актером Питером Фридманом, от которого родила ребенка, и сегодня ей уже 67 лет.
Кэри-Хироюки Тагава
Американский актер японского происхождения сыграл роль мужчины по имени Кен Фудзиоси. Сейчас за плечами Кэри-Хироюки насчитывается большое количество фильмов. В частности, зрители могут узнать его по ролям в таких картинах, как:
- Джонни Цунами
- Битва драконов
- 47 ронинов
Известно, что сегодня актеру уже 73 года, он разведен и имеет троих детей.
Сара Рэмер
Актриса и модель сыграла роль дочери Паркера по имени Энди Уилсон, которая была очень похожа на своего отца. В реальной жизни Сара Рэмер известна по нескольким фильмам. Например, ее можно увидеть в таких картинах, как:
- Паранойя
- Проклятие
- Выжить в игре
Сегодня актрисе 39 лет, она замужем и воспитывает со своим мужем троих детей.
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