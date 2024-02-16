Как за 19 лет изменились актеры Войны миров — внешность, карьера, личная жизнь

Даже не верится — какими за 19 лет стали герои "Войны миров"
Научно-фантастический фильм "Война миров" с Томом Крузом в главной роли впервые вышел на телеэкраны еще в 2005 году, и уже тогда стал популярным благодаря невероятным эффектам. Актеры, сыгравшие в этой картине, также стали известными во всем мире.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, какими за 19 лет стали актеры фильма "Война миров".
Том Круз
Актеру досталась главная роль мужчины, семьянина по имени Рэй Фэрриер, который пытался спасти своих детей от пришельцев. Эта роль стала настоящим прорывом в карьере Тома Круза, ведь после этого он сыграл в таких известных фильмах, как:
- Топ Ган
- Миссия невыполнима
- Джек Ричер
- На грани будущего
Сегодня 61-летний актер является трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" и четырехкратным номинантом премии "Оскар". Том Круз трижды разведен и воспитывает троих детей.
Дакота Фэннинг
Американская актриса впервые начала свою карьеру в 2000 году, когда сыграла в телесериале "Скорая помощь". В детстве Дакота стала известна именно благодаря роли дочери Рэя в фильме "Война миров". Также зрители могут видеть ее в таких фильмах, как:
- Праведник
- Гнев
- Сумерки
- Однажды в Голливуде
- Пятое измерение
Сейчас Дакоте Фэннинг уже 29 лет, у нее есть парень, с которым она вступила в отношения в 2018 году.
Джастин Четвин
Канадский актер в фильме "Война миров" сыграл роль сына Рэя по имени Робби. В фильмографии Джастина Четвина насчитывается немало разных картин, например зрители могут увидеть его в таких фильмах, как:
- Драконьи жемчужины: Эволюция
- Бесстыжие
- Прогулка
- Другая жизнь
Известно, что сегодня канадскому актеру уже 41 год, у него нет ни жены, ни детей.
Тим Роббинс
Американский актер сыграл роль мужчины по имени Харли О'Гилви в фильме "Война миров". Сегодня зрители могут узнать Тима Роббинса по ролям в таких фильмах, как:
- Побег из Шоушенка
- Таинственная река
- Укрытие
- Темные воды
Сейчас 65-летний актер разведен и имеет двух детей от бывшей.
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