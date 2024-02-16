Как за 19 лет изменились актеры Войны миров — внешность, карьера, личная жизнь

Том Круз в научно-фантастическом фильме "Война миров". Фото: Pinterest

Научно-фантастический фильм "Война миров" с Томом Крузом в главной роли впервые вышел на телеэкраны еще в 2005 году, и уже тогда стал популярным благодаря невероятным эффектам. Актеры, сыгравшие в этой картине, также стали известными во всем мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, какими за 19 лет стали актеры фильма "Война миров".

Том Круз

Актеру досталась главная роль мужчины, семьянина по имени Рэй Фэрриер, который пытался спасти своих детей от пришельцев. Эта роль стала настоящим прорывом в карьере Тома Круза, ведь после этого он сыграл в таких известных фильмах, как:

Топ Ган

Миссия невыполнима

Джек Ричер

На грани будущего

Сегодня 61-летний актер является трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" и четырехкратным номинантом премии "Оскар". Том Круз трижды разведен и воспитывает троих детей.

Том Круз в главной роли фильма "Война миров" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Дакота Фэннинг

Американская актриса впервые начала свою карьеру в 2000 году, когда сыграла в телесериале "Скорая помощь". В детстве Дакота стала известна именно благодаря роли дочери Рэя в фильме "Война миров". Также зрители могут видеть ее в таких фильмах, как:

Праведник

Гнев

Сумерки

Однажды в Голливуде

Пятое измерение

Сейчас Дакоте Фэннинг уже 29 лет, у нее есть парень, с которым она вступила в отношения в 2018 году.

Дакота Фэннинг в фильме "Война миров" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джастин Четвин

Канадский актер в фильме "Война миров" сыграл роль сына Рэя по имени Робби. В фильмографии Джастина Четвина насчитывается немало разных картин, например зрители могут увидеть его в таких фильмах, как:

Драконьи жемчужины: Эволюция

Бесстыжие

Прогулка

Другая жизнь

Известно, что сегодня канадскому актеру уже 41 год, у него нет ни жены, ни детей.

Джастин Четвин в роли Робби в фильме "Война миров" и 19 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Тим Роббинс

Американский актер сыграл роль мужчины по имени Харли О'Гилви в фильме "Война миров". Сегодня зрители могут узнать Тима Роббинса по ролям в таких фильмах, как:

Побег из Шоушенка

Таинственная река

Укрытие

Темные воды

Сейчас 65-летний актер разведен и имеет двух детей от бывшей.

Тим Роббинс в "Войне миров" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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