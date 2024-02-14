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Якими за 14 років стали герої драми "Їсти, молитися, кохати"

14 лютого 2024 21:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Джулія Робертс та інші у драмі Їсти, молитися, кохати — якими вони стали за 14 років
Джулія Робертс у драмі "Їсти, молитися, кохати". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Любовна драма під назвою "Їсти, молитися, кохати" свого часу підкорила серця багатьох людей у світі своїм неймовірним сюжетом. Актори, які зіграли головні ролі в цьому фільмі, отримали велике визнання за свої таланти і стали відомими у всьому світі.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися актори драми "Їсти, молитися, кохати".

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Джулія Робертс

Американській акторці дісталася роль головної героїні на ім’я Ліз Гілбер, яка вирушила у подорож світом, намагаючись розібратися в собі після розлучення. Ця роль для Джулії Робертс стала справжнім проривом, адже після неї акторка знялася у таких відомих фільмах, як:

  • Чудо
  • Квиток до раю
  • Залиш світ позаду
  • День святого Валентина

Сьогодні 56-річна американська акторка залишається однією з головних красунь світу і часто з’являється на публіці. Робертс одружена з кінооператором і виховує трьох дітей.

Джулия Робертс
Джулія Робертс у головній ролі драми "Їсти, молитися, кохати" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джеймс Франко

Актор зіграв роль чоловіка на ім’я Девід Пікколо, який був досить загадковим персонажем. Після завершення зйомок драми "Їсти, молитися, кохати" Джеймс Франко знявся у таких фільмах, як:

  • Чому він?
  • Інтерв’ю
  • Кінець світу
  • Повстання планети мавп

Нині 45-річний американський актор продовжує грати у кіно і часто виходить на публіку. Франко не дуже поспішає розповідати про своє особисте життя, тому про це нічого, на жаль, невідомо.

Джеймс Франко
Джеймс Франко у фільмі "Їсти, молитися, кохати" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Хав’єр Бардем

Іспанський актор зіграв роль Феліпе, причому, зробив він це досить яскраво. Наразі в його фільмографії налічуються ролі у таких відомих фільмах, як:

  • 007: Координати "Скайфолл"
  • Ескобар
  • Русалонька
  • Пірати Карибського моря
  • Дюна
  • Мій домашній крокодил

Сьогодні 54-річний актор одружений з відомою зіркою Пенелопою Круз, з якою виховує доньку і сина. До того ж, він продовжує грати ролі у різних серіалах і фільмах.

Хавьер Бардем
Хав’єр Бардем у фільмі "Їсти, молитися, кохати" і 14 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Біллі Крудап

Американському акторові дісталася одна з головних ролей у фільмі "Їсти, молитися, кохати". Після завершення зйомок цієї драми Біллі став не тільки успішним актором, а й продюсером. Зараз глядачі можуть побачити його у таких картинах, як:

  • Ранкове шоу
  • Місія нездійсненна
  • Некерований

Сьогодні актору вже 55 років, минулого року він одружився з британською акторкою Наомі Воттс, з якою зараз виховує 20-річного сина.

Билли Крудап
Біллі Крудап у драмі "Їсти, молитися, кохати" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилося життя героїв американської драми "Пуститися берега" за 15 років.

Раніше ми розповідали про те, як за 15 років змінилися актори культової драми "Хатіко". 

Також ми повідомляли про те, якими за 14 років стали головні актори містичного триллеру "Астрал".

кіно
Джулія Робертс
актори
"Їсти, молитися, кохати"

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