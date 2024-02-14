Джулія Робертс та інші у драмі Їсти, молитися, кохати — якими вони стали за 14 років

Джулія Робертс у драмі "Їсти, молитися, кохати". Фото: Pinterest

Любовна драма під назвою "Їсти, молитися, кохати" свого часу підкорила серця багатьох людей у світі своїм неймовірним сюжетом. Актори, які зіграли головні ролі в цьому фільмі, отримали велике визнання за свої таланти і стали відомими у всьому світі.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися актори драми "Їсти, молитися, кохати".

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Джулія Робертс

Американській акторці дісталася роль головної героїні на ім’я Ліз Гілбер, яка вирушила у подорож світом, намагаючись розібратися в собі після розлучення. Ця роль для Джулії Робертс стала справжнім проривом, адже після неї акторка знялася у таких відомих фільмах, як:

Чудо

Квиток до раю

Залиш світ позаду

День святого Валентина

Сьогодні 56-річна американська акторка залишається однією з головних красунь світу і часто з’являється на публіці. Робертс одружена з кінооператором і виховує трьох дітей.

Джулія Робертс у головній ролі драми "Їсти, молитися, кохати" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джеймс Франко

Актор зіграв роль чоловіка на ім’я Девід Пікколо, який був досить загадковим персонажем. Після завершення зйомок драми "Їсти, молитися, кохати" Джеймс Франко знявся у таких фільмах, як:

Чому він?

Інтерв’ю

Кінець світу

Повстання планети мавп

Нині 45-річний американський актор продовжує грати у кіно і часто виходить на публіку. Франко не дуже поспішає розповідати про своє особисте життя, тому про це нічого, на жаль, невідомо.

Джеймс Франко у фільмі "Їсти, молитися, кохати" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Хав’єр Бардем

Іспанський актор зіграв роль Феліпе, причому, зробив він це досить яскраво. Наразі в його фільмографії налічуються ролі у таких відомих фільмах, як:

007: Координати "Скайфолл"

Ескобар

Русалонька

Пірати Карибського моря

Дюна

Мій домашній крокодил

Сьогодні 54-річний актор одружений з відомою зіркою Пенелопою Круз, з якою виховує доньку і сина. До того ж, він продовжує грати ролі у різних серіалах і фільмах.

Хав’єр Бардем у фільмі "Їсти, молитися, кохати" і 14 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Біллі Крудап

Американському акторові дісталася одна з головних ролей у фільмі "Їсти, молитися, кохати". Після завершення зйомок цієї драми Біллі став не тільки успішним актором, а й продюсером. Зараз глядачі можуть побачити його у таких картинах, як:

Ранкове шоу

Місія нездійсненна

Некерований

Сьогодні актору вже 55 років, минулого року він одружився з британською акторкою Наомі Воттс, з якою зараз виховує 20-річного сина.

Біллі Крудап у драмі "Їсти, молитися, кохати" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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