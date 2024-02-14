Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Какими за 14 лет стали герои драмы "Ешь, молись, люби" arrow

Какими за 14 лет стали герои драмы "Ешь, молись, люби"

14 февраля 2024 21:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Джулия Робертс и другие в драме Ешь, молись, люби — какими они стали за 14 лет
Джулия Робертс в драме "Ешь, молись, люби". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Любовная драма под названием "Ешь, молись, люби" в свое время покорила сердца многих людей в мире своим невероятным сюжетом. Актеры, сыгравшие главные роли в этом фильме, получили большое признание за свои таланты и стали известными во всем мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились актеры драмы "Ешь, молись, люби".

Читайте также:

Джулия Робертс

Американской актрисе досталась роль главной героини по имени Лиз Гилбер, которая отправилась в путешествие по миру, пытаясь разобраться в себе после развода. Эта роль для Джулии Робертс стала настоящим прорывом, ведь после нее актриса снялась в таких известных фильмах, как:

  • Чудо
  • Билет в рай
  • Оставь мир позади
  • День святого Валентина

Сегодня 56-летняя американская актриса остается одной из главных красавиц мира и часто появляется на публике. Робертс замужем за кинооператором и воспитывает троих детей.

Джулия Робертс
Джулия Робертс в главной роли драмы "Ешь, молись, люби" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джеймс Франко

Актер сыграл роль мужчины по имени Дэвид Пикколо, который был достаточно загадочным персонажем. После завершения съемок драмы "Ешь, молись, люби" Джеймс Франко снялся в таких фильмах, как:

  • Почему он?
  • Интервью
  • Конец света
  • Восстание планеты обезьян

В настоящее время 45-летний американский актер продолжает играть в кино и часто выходит на публику. Франко не очень торопится рассказывать о своей личной жизни, поэтому об этом ничего, к сожалению, неизвестно.

Джеймс Франко
Джеймс Франко в фильме "Ешь, молись, люби" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Хавьер Бардем

Испанский актер сыграл роль Фелипе, причем, сделал это достаточно ярко. В его фильмографии насчитываются роли в таких известных фильмах, как:

  • 007: Координаты "Скайфолл"
  • Эскобар
  • Русалочка
  • Пираты Карибского моря
  • Дюна
  • Мой домашний крокодил

Сегодня 54-летний актер женат на известной звезде Пенелопе Круз, с которой воспитывает дочь и сына. К тому же, он продолжает играть роли в разных сериалах и фильмах.

Хавьер Бардем
Хавьер Бардем в фильме "Ешь, молись, люби" и 14 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Билли Крудап

Американскому актеру досталась одна из главных ролей в фильме "Ешь, молись, люби". После завершения съемок этой драмы Билли стал не только успешным актером, но и продюсером. Сейчас зрители могут увидеть его в таких картинах, как:

  • Утреннее шоу
  • Миссия невыполнима
  • Неуправляемый

Сегодня актеру уже 55 лет, в прошлом году он женился на британской актрисе Наоми Уоттс, с которой сейчас воспитывает 20-летнего сына.

Биллы Крудап
Билли Крудап в драме "Ешь, молись, люби" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как изменилась жизнь героев американской драмы "Во все тяжкие" за 15 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как за 15 лет изменились актеры культовой драмы "Хатико".

Также мы сообщали о том, какими за 14 лет стали главные актеры мистического триллера "Астрал".

кино
Джулия Робертс
актеры
"Ешь, молись, люби"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме