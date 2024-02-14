Джулия Робертс и другие в драме Ешь, молись, люби — какими они стали за 14 лет

Какими за 14 лет стали герои драмы "Ешь, молись, люби"
Любовная драма под названием "Ешь, молись, люби" в свое время покорила сердца многих людей в мире своим невероятным сюжетом. Актеры, сыгравшие главные роли в этом фильме, получили большое признание за свои таланты и стали известными во всем мире.
Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились актеры драмы "Ешь, молись, люби".
Джулия Робертс
Американской актрисе досталась роль главной героини по имени Лиз Гилбер, которая отправилась в путешествие по миру, пытаясь разобраться в себе после развода. Эта роль для Джулии Робертс стала настоящим прорывом, ведь после нее актриса снялась в таких известных фильмах, как:
- Чудо
- Билет в рай
- Оставь мир позади
- День святого Валентина
Сегодня 56-летняя американская актриса остается одной из главных красавиц мира и часто появляется на публике. Робертс замужем за кинооператором и воспитывает троих детей.
Джеймс Франко
Актер сыграл роль мужчины по имени Дэвид Пикколо, который был достаточно загадочным персонажем. После завершения съемок драмы "Ешь, молись, люби" Джеймс Франко снялся в таких фильмах, как:
- Почему он?
- Интервью
- Конец света
- Восстание планеты обезьян
В настоящее время 45-летний американский актер продолжает играть в кино и часто выходит на публику. Франко не очень торопится рассказывать о своей личной жизни, поэтому об этом ничего, к сожалению, неизвестно.
Хавьер Бардем
Испанский актер сыграл роль Фелипе, причем, сделал это достаточно ярко. В его фильмографии насчитываются роли в таких известных фильмах, как:
- 007: Координаты "Скайфолл"
- Эскобар
- Русалочка
- Пираты Карибского моря
- Дюна
- Мой домашний крокодил
Сегодня 54-летний актер женат на известной звезде Пенелопе Круз, с которой воспитывает дочь и сына. К тому же, он продолжает играть роли в разных сериалах и фильмах.
Билли Крудап
Американскому актеру досталась одна из главных ролей в фильме "Ешь, молись, люби". После завершения съемок этой драмы Билли стал не только успешным актером, но и продюсером. Сейчас зрители могут увидеть его в таких картинах, как:
- Утреннее шоу
- Миссия невыполнима
- Неуправляемый
Сегодня актеру уже 55 лет, в прошлом году он женился на британской актрисе Наоми Уоттс, с которой сейчас воспитывает 20-летнего сына.
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