Джулия Робертс и другие в драме Ешь, молись, люби — какими они стали за 14 лет

Джулия Робертс в драме "Ешь, молись, люби". Фото: Pinterest

Любовная драма под названием "Ешь, молись, люби" в свое время покорила сердца многих людей в мире своим невероятным сюжетом. Актеры, сыгравшие главные роли в этом фильме, получили большое признание за свои таланты и стали известными во всем мире.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились актеры драмы "Ешь, молись, люби".

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Джулия Робертс

Американской актрисе досталась роль главной героини по имени Лиз Гилбер, которая отправилась в путешествие по миру, пытаясь разобраться в себе после развода. Эта роль для Джулии Робертс стала настоящим прорывом, ведь после нее актриса снялась в таких известных фильмах, как:

Чудо

Билет в рай

Оставь мир позади

День святого Валентина

Сегодня 56-летняя американская актриса остается одной из главных красавиц мира и часто появляется на публике. Робертс замужем за кинооператором и воспитывает троих детей.

Джулия Робертс в главной роли драмы "Ешь, молись, люби" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джеймс Франко

Актер сыграл роль мужчины по имени Дэвид Пикколо, который был достаточно загадочным персонажем. После завершения съемок драмы "Ешь, молись, люби" Джеймс Франко снялся в таких фильмах, как:

Почему он?

Интервью

Конец света

Восстание планеты обезьян

В настоящее время 45-летний американский актер продолжает играть в кино и часто выходит на публику. Франко не очень торопится рассказывать о своей личной жизни, поэтому об этом ничего, к сожалению, неизвестно.

Джеймс Франко в фильме "Ешь, молись, люби" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Хавьер Бардем

Испанский актер сыграл роль Фелипе, причем, сделал это достаточно ярко. В его фильмографии насчитываются роли в таких известных фильмах, как:

007: Координаты "Скайфолл"

Эскобар

Русалочка

Пираты Карибского моря

Дюна

Мой домашний крокодил

Сегодня 54-летний актер женат на известной звезде Пенелопе Круз, с которой воспитывает дочь и сына. К тому же, он продолжает играть роли в разных сериалах и фильмах.

Хавьер Бардем в фильме "Ешь, молись, люби" и 14 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Билли Крудап

Американскому актеру досталась одна из главных ролей в фильме "Ешь, молись, люби". После завершения съемок этой драмы Билли стал не только успешным актером, но и продюсером. Сейчас зрители могут увидеть его в таких картинах, как:

Утреннее шоу

Миссия невыполнима

Неуправляемый

Сегодня актеру уже 55 лет, в прошлом году он женился на британской актрисе Наоми Уоттс, с которой сейчас воспитывает 20-летнего сына.

Билли Крудап в драме "Ешь, молись, люби" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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