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Хіт із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA — реліз треку був 23 роки тому

18 лютого 2024 22:31
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Стас Кожушко
Редактор
Хіт із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA — реліз треку був 23 роки тому
Виконавець головної ролі у фільмі "Солтберн". Фото: Amazon Studios
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У столиці Великої Британії, Лондоні, в неділю, 18 лютого, пройшла 77-ма церемонія нагородження премії BAFTA. Окрім оголошення переможців на сцені були й перформанси від артистів. Так, наприклад, свій хіт Murder on the Dancefloor виконала Софі Елліс-Бекстор.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах BAFTA

Хіт фільму "Солтберн" на премії BAFTA

Фільм режисерки Емеральд Феннелл став одним з найобговорюваніших в мережі за останні місяці. Окрім цікавого сюжету та зіркового касту, увагу привернув і оголений танець головного героя, якого зіграв ірландський актор Баррі Кіоган. 

Його перформанс супроводжувався треком титулованої британської співачки Софі Елліс-Бекстор. Що цікаво, композиція Murder on the Dancefloor вийшла ще 2001 року. Але справжнім хітом стала лише зараз. Софі запросили виступити на цьогорічній премії. Компанію їй склали артисти в яскравих образах. 

Після повторного релізу треку він вперше потрапив до головного чарту США, Billboard, де посів 51-ше місце. Також пісня популярна на багатьох стримінгових платформах, зокрема, Spotify.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA. Також ми розповідали про проблеми зі здоров'ям в новозеландського актора Рассела Кроу.

кіно
премія
музика
фільм

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