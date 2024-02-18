Хіт із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA — реліз треку був 23 роки тому
У столиці Великої Британії, Лондоні, в неділю, 18 лютого, пройшла 77-ма церемонія нагородження премії BAFTA. Окрім оголошення переможців на сцені були й перформанси від артистів. Так, наприклад, свій хіт Murder on the Dancefloor виконала Софі Елліс-Бекстор.
Відповідне відео з’явилось в соцмережах BAFTA.
Хіт фільму "Солтберн" на премії BAFTA
Фільм режисерки Емеральд Феннелл став одним з найобговорюваніших в мережі за останні місяці. Окрім цікавого сюжету та зіркового касту, увагу привернув і оголений танець головного героя, якого зіграв ірландський актор Баррі Кіоган.
Його перформанс супроводжувався треком титулованої британської співачки Софі Елліс-Бекстор. Що цікаво, композиція Murder on the Dancefloor вийшла ще 2001 року. Але справжнім хітом стала лише зараз. Софі запросили виступити на цьогорічній премії. Компанію їй склали артисти в яскравих образах.
Sophie Ellis-Bextor sur la scène des #BAFTA pour interpréter "Murder on the Dancefloor », son tube de 2001 revenu en force depuis le film #Saltburn 😍 #EEBAFTAs pic.twitter.com/vojIUwv9Vy— CANAL+ (@canalplus) February 18, 2024
Після повторного релізу треку він вперше потрапив до головного чарту США, Billboard, де посів 51-ше місце. Також пісня популярна на багатьох стримінгових платформах, зокрема, Spotify.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA. Також ми розповідали про проблеми зі здоров'ям в новозеландського актора Рассела Кроу.
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