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Рассел Кроу розповів про проблеми зі здоров'ям через зйомки

18 лютого 2024 21:57
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Стас Кожушко
Редактор
Рассел Кроу розповів про проблеми зі здоров'ям через зйомки
Новозеландський актор Рассел Кроу. Фото: Skip Bolen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Новозеландський актор Рассел Кроу шокував зізнанням, що він працював над фільмом "Робін Гуд" із серйозною травмою. Щоправда, дізнався про це кінозірка тільки через десять років. 

Про це пише видання People.

Серйозна травма Рассела Кроу

Фільм режисера Рідлі Скотта вийшов у світовий прокат 2010 року. Під час виконання одного з трюків актор зістрибнув з висоти на асфальтовану ділянку. Хоча на цьому місці мала бути земля. Втім, через відставання у графіку цього зробити не встигли та знімали в сутінках. За словами Кроу, після приземлення він відчув сильний біль.

"Я ніколи не обговорював травму зі знімальною групою і не брав через неї вихідні, просто продовжував працювати", — розповів Рассел.

Рассел Кроу розповів про проблеми зі здоров'ям через зйомки - фото 1
Рассел Кроу в фільмі "Робін Гуд". Фото: Digital Spy

Через десять років після інциденту актор почав відчувати біль у ногах, тому звернувся до лікаря та зробив рентген. Тоді спеціаліст помітив у нього залишки переломів в обох кістках гомілки.

"Попри це, я закінчив роботу над цим фільмом з двома зламаними ногами. Все заради мистецтва. Ні гіпсу, ні шин, ні знеболювальних. Просто продовжував працювати, і згодом рани загоїлися самі собою", — підсумував Кроу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу. Також ми розповідали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA.

кіно
актори
закордонні зірки
травма

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