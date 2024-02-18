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Рассел Кроу рассказал о проблемах со здоровьем из-за съемок

18 февраля 2024 21:57
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Стас Кожушко
Редактор
Рассел Кроу рассказал о проблемах со здоровьем из-за съемок
Новозеландский актер Рассел Кроу. Фото: Skip Bolen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Новозеландский актер Рассел Кроу шокировал признанием, что он работал над фильмом "Робин Гуд" с серьезной травмой. Правда, узнал это кинозвезда лишь через десять лет.

Об этом пишет издание People.

Серьезная травма Рассела Кроу

Фильм режиссера Ридли Скотта вышел в мировой прокат в 2010 году. Во время выполнения одного из трюков актер спрыгнул с высоты на асфальтированный участок. Хотя на этом месте должна была быть земля. Впрочем, из-за отставания в графике этого сделать не успели и снимали в сумерках. По словам Кроу, после приземления он почувствовал сильную боль.

"Я никогда не обсуждал травму со съемочной группой и не брал из-за нее выходные, просто продолжал работать", — рассказал Рассел.

Рассел Кроу рассказал о проблемах со здоровьем из-за съемок - фото 1
Рассел Кроу в фильме "Робин Гуд". Фото: Digital Spy

Десять лет спустя после инцидента актер начал чувствовать боль в ногах, поэтому обратился к врачу и сделал рентген. Тогда специалист увидел у него остатки переломов в обеих костях голени.

"Несмотря на это, я закончил работу над этим фильмом с двумя сломанными ногами. Все ради искусства. Ни гипса, ни шин, ни обезболивающих. Просто продолжал работать, и впоследствии раны зажили сами собой", — подытожил Кроу.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Люк Бессон планирует экранизировать роман о графе Дракуле. Также мы рассказывали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA.

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