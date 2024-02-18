Хит из фильма "Солтберн" зазвучал на премии BAFTA — релиз трека был 23 года назад

Исполнитель главной роли в фильме "Солтберн". Фото: Amazon Studios

В столице Великобритании, Лондоне, в воскресенье, 18 февраля, прошла 77-я церемония награждения премии BAFTA. Кроме оглашения победителей, на сцене были и перформансы от артистов. Так, например, свой хит Murder on the Dancefloor исполнила Софи Эллис-Бекстор.

Соответствующее видео появилось в соцсетях BAFTA.

Хит фильма "Солтберн" на премии BAFTA

Фильм режиссера Эмеральд Феннелл стал одним из самых обсуждаемых в сети за последние месяцы. Кроме интересного сюжета и звездного каста внимание привлек и оголенный танец главного героя, которого сыграл ирландский актер Барри Киоган.

Его перформанс сопровождался треком титулованной британской певицы Софи Эллис-Бекстор. Что интересно, композиция Murder on the Dancefloor вышла еще в 2001 году. Но настоящим хитом стала только сейчас. Софи пригласили выступить на премии нынешнего года. Компанию ей составили артисты в ярких образах.

Sophie Ellis-Bextor sur la scene des #BAFTA pour interpréter "Murder on the Dancefloor », son tube de 2001 revenu en force depuis le film #Saltburn 😍 #EEBAFTAs pic.twitter.com/vojIUwv9Vy — CANAL+ (@canalplus) February 18, 2024

После повторного релиза трека он впервые попал в главный чарт США, Billboard, где занял 51-е место. Также песня популярна на многих стриминговых платформах, в частности Spotify.

Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA. Также мы рассказывали о проблемах со здоровьем у новозеландского актера Рассела Кроу.