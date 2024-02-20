Самые стильные фильмы в истории кино, которые нужно посмотреть каждой моднице

Кадр из культового фильма "Гильда" 1946 года. Фото: Pinterest

Мода — это то, что постоянно меняется, но есть кое-что, что остается с нами на несколько лет. Речь идет о культовых фильмах, где главные героини поражали своим нарядом и становились объектом желаний настоящих модниц, которые хотели быть похожими на этих актрис.

Новини.LIVE предлагает ТОП-5 лучших фильмов, которые стоит посмотреть настоящим модницам.

Унесенные ветром

Американская мелодрама вышла на телеэкранах еще в далеком 1939 году и уже тогда побила все возможные рекорды Голливуда. Картина, снятая по мотивам романа Маргарет Митчелл, увлекла сердца миллионов зрителей во всем мире.

Кто-то с нетерпением хотел посмотреть на романтический тандем Вивьен Ли и Кларка Гейбла, а кого-то нельзя было оторвать от просмотра дизайнерских костюмов и аксессуаров героев. Эти невероятно изысканные образы, кстати, создал американский художник Уолтер Планкетт.

Кадр из американской мелодрамы "Унесенные ветром". Фото: Newsweek

Дневная красавица

Образ героини по имени Северина Серизи, которую сыграла актриса Кэтрин Денев, — это невероятно изысканная коллекция одежды haute couture Ив Сен-Лорана. В картине говорится о женщине-домохозяйке, которая предоставляет услуги интимного характера.

Женщина постоянно поражает зрителей своими неожиданными экспериментами с образами. А вот культовой одеждой в фильме 1967 года стало маленькое черное платье с манжетами и шелковым воротничком белого цвета, которое всегда остается классикой.

Кадр из фильма "Дневная красавица". Фото: Pinterest

Гильда

Фильм 1946 года входит в рейтинг самых модных в истории кинематографа, ведь главная героиня имеет невероятный образ роковой женщины по имени Гильда. Интересным фактом является то, что на создание этого образа, в котором снялась Рита Хейворт, было выделено 50 тысяч долларов из бюджета.

Художник костюмов с легкостью воспроизвел невероятный образ главной героини, надев ее в полупрозрачное белье и платье из блесток.

Рита Хейворт в фильме "Гильда". Фото: Pinterest

Сладкая жизнь

Драма Федерико Феллини впервые вышла в 1960 году и стала настоящим эталоном итальянского гламура. Известному режиссеру удалось превратить свободные платья в настоящий тренд, буквально взорвавшийся в те времена.

По сюжету этого фильма журналист по имени Марчелло Рубини следит за звездой Голливуда и гламурной наследницей во всем Риме.

Кадр из драмы Федерико Феллини "Сладкая жизнь". Фото: Pinterest

Суспирия

Впервые вышедший в 1977 году итальянский мистический триллер режиссера Дарио Ардженто до сих пор остается одной из самых стильных картин в истории кинематографа. В фильме идет речь о страшных событиях престижной танцевальной академии в Германии.

Главная героиня по имени Сьюзи узнает, что школой руководят настоящие ведьмы. Чтобы усилить атмосферу фильма, режиссер сделал большой акцент на платьях актрис.

Кадр из мистического триллера "Суспирия". Фото: скриншот с YouTube

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