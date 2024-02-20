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ТОП-5 самых стильных фильмов в истории кино для настоящих модниц

20 февраля 2024 21:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Самые стильные фильмы в истории кино, которые нужно посмотреть каждой моднице
Кадр из культового фильма "Гильда" 1946 года. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Мода — это то, что постоянно меняется, но есть кое-что, что остается с нами на несколько лет. Речь идет о культовых фильмах, где главные героини поражали своим нарядом и становились объектом желаний настоящих модниц, которые хотели быть похожими на этих актрис.

Новини.LIVE предлагает ТОП-5 лучших фильмов, которые стоит посмотреть настоящим модницам.

Унесенные ветром

Американская мелодрама вышла на телеэкранах еще в далеком 1939 году и уже тогда побила все возможные рекорды Голливуда. Картина, снятая по мотивам романа Маргарет Митчелл, увлекла сердца миллионов зрителей во всем мире.

Кто-то с нетерпением хотел посмотреть на романтический тандем Вивьен Ли и Кларка Гейбла, а кого-то нельзя было оторвать от просмотра дизайнерских костюмов и аксессуаров героев. Эти невероятно изысканные образы, кстати, создал американский художник Уолтер Планкетт.

Кадр из американской мелодрамы "Унесенные ветром"
Кадр из американской мелодрамы "Унесенные ветром". Фото: Newsweek

Дневная красавица

Образ героини по имени Северина Серизи, которую сыграла актриса Кэтрин Денев, — это невероятно изысканная коллекция одежды haute couture Ив Сен-Лорана. В картине говорится о женщине-домохозяйке, которая предоставляет услуги интимного характера.

Женщина постоянно поражает зрителей своими неожиданными экспериментами с образами. А вот культовой одеждой в фильме 1967 года стало маленькое черное платье с манжетами и шелковым воротничком белого цвета, которое всегда остается классикой.

Кадр из фильма "Дневная красавица"
Кадр из фильма "Дневная красавица". Фото: Pinterest

Гильда

Фильм 1946 года входит в рейтинг самых модных в истории кинематографа, ведь главная героиня имеет невероятный образ роковой женщины по имени Гильда. Интересным фактом является то, что на создание этого образа, в котором снялась Рита Хейворт, было выделено 50 тысяч долларов из бюджета.

Художник костюмов с легкостью воспроизвел невероятный образ главной героини, надев ее в полупрозрачное белье и платье из блесток.

Рита Хейворт в фильме "Гильда"
Рита Хейворт в фильме "Гильда". Фото: Pinterest

Сладкая жизнь

Драма Федерико Феллини впервые вышла в 1960 году и стала настоящим эталоном итальянского гламура. Известному режиссеру удалось превратить свободные платья в настоящий тренд, буквально взорвавшийся в те времена.

По сюжету этого фильма журналист по имени Марчелло Рубини следит за звездой Голливуда и гламурной наследницей во всем Риме.

Кадр из драмы Федерико Феллини "Сладкая жизнь"
Кадр из драмы Федерико Феллини "Сладкая жизнь". Фото: Pinterest

Суспирия

Впервые вышедший в 1977 году итальянский мистический триллер режиссера Дарио Ардженто до сих пор остается одной из самых стильных картин в истории кинематографа. В фильме идет речь о страшных событиях престижной танцевальной академии в Германии.

Главная героиня по имени Сьюзи узнает, что школой руководят настоящие ведьмы. Чтобы усилить атмосферу фильма, режиссер сделал большой акцент на платьях актрис.

Кадр из мистического триллера "Суспирия"
Кадр из мистического триллера "Суспирия". Фото: скриншот с YouTube

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