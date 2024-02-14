Фільм про цивільних героїв у теробороні — СТБ готує прем'єру

Кадри зі зйомок фільму "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

До других роковин повномасштабної війни телеканал СТБ покаже документальний фільм "Аматори", присвячений усім цивільним, які з перших днів вторгнення рф в Україну долучились до Сил територіальної оборони. Прем’єра в ефірі телеканалу відбудеться 23 лютого о 22:00 і стане частиною тижня спецпоказів. 24 лютого фільм можна буде побачити на платформі НВ.

Про це повідомляється на сайті СТБ.

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Фільм із сотні інтерв'ю справжніх героїв

Понад 100 тисяч українців та українок долучилися до національного спротиву в складі Сил територіальної оборони ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Майже ніхто з них не мав військового досвіду. Стрічка є результатом сотень інтерв’ю і фіксує особливий момент у житті української нації — народного повстання проти окупанта.

Кадри зі зйомок фільму "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Глядач побачить війну їхніми очима: перше рішення відкласти звичне життя, щоб стати на захист країни, перша зброя в руках, перші справжні бої. Побачить, як лють трансформувалася в незламність. Як крок за кроком "мирні" ставали Воїнами, залишаючись при цьому звичайними людьми.

Кадри зі зйомок фільму "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Автори фільму свідомо не вибирали героїв за критерієм участі у гучних боях та визначальних подіях війни. Героєм є кожен, хто наважився взяти до рук зброю у дні вирішення долі української нації.

"Час спливає і багато дорогоцінних подробиць втрачається, так влаштована людська пам’ять. Герої "переростають" себе тодішніх, вони вже далеко не "аматори", а досвідчені воїни. Але ми переконані, що для історії важливо зберегти нецензуровану версію подій. Показати не теперішніх професіоналів, а тодішніх початківців-аматорів", — розповів один з авторів фільму Максим Курочкін.

Знімальна група намагалася зафіксувати унікальний стан, в якому перебувало українське суспільство взимку-навесні 2022.

Автори "Аматорів" не створювали героям фільму якихось образів, не редагували їхніх фраз, дозволивши бути в кадрі такими, якими вони себе відчувають.

Кадри зі зйомок фільму "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

"Знімальна група провела величезну роботу, щоб герої поділилися тими думками, що увійшли у кіно. Гадаю, справжня цінність фільму проявиться у майбутньому, коли події цих років відійдуть на задній план. Нам вдалося ухопити живий і значущий момент епохи. Фільмування відбувалося наприкінці 2022 — початку 2023 років. Це час, коли українське суспільство було у стані мобілізації всіх своїх сил, коли регулярні ракетні атаки і блекаути поєднувалися з відчуттям збереженої державності України", — розповів продюсер фільму Володимир Бородянський.

Продюсери планують передати весь знятий матеріал до Інституту національної пам’яті, він стане основою для робіт майбутніх кінематографістів, матеріалом для істориків.

Фільм "Аматори" створено на приватні гроші продюсерів фільму, якими виступили Володимир Бородянський та Ілона Шнейдер.

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