Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру arrow

Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру

14 февраля 2024 23:56
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Фильм о гражданских героях в терробороне - СТБ готовит премьеру
Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ко второй годовщине полномасштабной войны телеканал СТБ покажет документальный фильм "Аматори", посвященный всем гражданским, которые с первых дней вторжения России в Украину присоединились к Силам территориальной обороны. Премьера в эфире телеканала состоится 23 февраля в 22:00 и станет частью недели спецпоказов. 24 февраля фильм можно увидеть на платформе НВ.

Об этом сообщается на сайте СТБ.

Читайте также:

Фильм из сотни интервью настоящих героев

Более 100 тысяч украинцев и украинок присоединились к национальному сопротивлению в составе Сил территориальной обороны ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения России. Почти никто из них не имел военного опыта. Лента — результат сотен интервью и фиксирует особый момент в жизни украинской нации — народного восстания против оккупанта.

 

Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру - фото 1
Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Зритель увидит войну глазами героев фильма: первое решение отложить привычную жизнь, чтобы встать на защиту страны, первое оружие в руках, первые настоящие бои. Увидит, как ярость трансформировалась в несокрушимость. Как шаг за шагом мирные становились Воинами, оставаясь при этом обычными людьми.

 

Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру - фото 2
Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Авторы фильма сознательно не выбирали героев по критерию участия в громких сражениях и определяющих событиях войны. Героем есть каждый, кто отважился взять в руки оружие в дни решения судьбы украинской нации.

"Время истекает и много драгоценных подробностей теряется, так устроена человеческая память. Герои "перерастают" себя, они уже далеко не "любители", а опытные воины. Но мы убеждены, что для истории важно сохранить нецензурированную версию событий. Показать не нынешних профессионалов, а тогдашних начинающих любителей", — рассказал один из авторов фильма Максим Курочкин.

Съемочная группа пыталась зафиксировать уникальное состояние, в котором находилось украинское общество зимой-весной 2022 года.

Авторы фильма "Аматор" не создавали героям каких-либо образов, не редактировали их фраз, позволив быть в кадре такими, какими они себя чувствуют.

 

Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру - фото 3
Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

"Съемочная группа провела огромную работу, чтобы герои поделились вошедшими в кино мыслями. Думаю, настоящая ценность фильма проявится в будущем, когда события этих лет отойдут на задний план. Нам удалось ухватить живой и значимый момент эпохи. Съемки происходили в конце 2022 — начале 2023. Это время, когда украинское общество было в состоянии мобилизации всех своих сил, когда регулярные ракетные атаки и блекауты сочетались с ощущением сохраненной государственности Украины", — рассказал продюсер фильма Владимир Бородянский.

Продюсеры планируют передать весь отснятый материал в Институт национальной памяти, он станет основой для работ будущих кинематографистов, материалом для историков.

Фильм "Аматори" создан на частные деньги продюсеров фильма, которыми выступили Владимир Бородянский и Илона Шнейдер.

Напомним, в столице прошла звездная премьера фильма "Довга Доба" Алана Бадоева. Также мы писали, что The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек.

ВСУ
кино
актеры
телевидение
украинские звезды
телеканал "СТБ"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме