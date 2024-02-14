Фильм о гражданских героях в терробороне — СТБ готовит премьеру

Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Ко второй годовщине полномасштабной войны телеканал СТБ покажет документальный фильм "Аматори", посвященный всем гражданским, которые с первых дней вторжения России в Украину присоединились к Силам территориальной обороны. Премьера в эфире телеканала состоится 23 февраля в 22:00 и станет частью недели спецпоказов. 24 февраля фильм можно увидеть на платформе НВ.

Об этом сообщается на сайте СТБ.

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Фильм из сотни интервью настоящих героев

Более 100 тысяч украинцев и украинок присоединились к национальному сопротивлению в составе Сил территориальной обороны ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения России. Почти никто из них не имел военного опыта. Лента — результат сотен интервью и фиксирует особый момент в жизни украинской нации — народного восстания против оккупанта.

Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Зритель увидит войну глазами героев фильма: первое решение отложить привычную жизнь, чтобы встать на защиту страны, первое оружие в руках, первые настоящие бои. Увидит, как ярость трансформировалась в несокрушимость. Как шаг за шагом мирные становились Воинами, оставаясь при этом обычными людьми.

Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

Авторы фильма сознательно не выбирали героев по критерию участия в громких сражениях и определяющих событиях войны. Героем есть каждый, кто отважился взять в руки оружие в дни решения судьбы украинской нации.

"Время истекает и много драгоценных подробностей теряется, так устроена человеческая память. Герои "перерастают" себя, они уже далеко не "любители", а опытные воины. Но мы убеждены, что для истории важно сохранить нецензурированную версию событий. Показать не нынешних профессионалов, а тогдашних начинающих любителей", — рассказал один из авторов фильма Максим Курочкин.

Съемочная группа пыталась зафиксировать уникальное состояние, в котором находилось украинское общество зимой-весной 2022 года.

Авторы фильма "Аматор" не создавали героям каких-либо образов, не редактировали их фраз, позволив быть в кадре такими, какими они себя чувствуют.

Фото со съемок фильма "Аматори". Фото: менеджмент СТБ

"Съемочная группа провела огромную работу, чтобы герои поделились вошедшими в кино мыслями. Думаю, настоящая ценность фильма проявится в будущем, когда события этих лет отойдут на задний план. Нам удалось ухватить живой и значимый момент эпохи. Съемки происходили в конце 2022 — начале 2023. Это время, когда украинское общество было в состоянии мобилизации всех своих сил, когда регулярные ракетные атаки и блекауты сочетались с ощущением сохраненной государственности Украины", — рассказал продюсер фильма Владимир Бородянский.

Продюсеры планируют передать весь отснятый материал в Институт национальной памяти, он станет основой для работ будущих кинематографистов, материалом для историков.

Фильм "Аматори" создан на частные деньги продюсеров фильма, которыми выступили Владимир Бородянский и Илона Шнейдер.

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