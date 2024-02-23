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Авторка скандальної пісні "Гопак" зізналась, чому ледь не вкоротила собі віку

23 лютого 2024 20:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Авторка скандальної пісні "Гопак" зізналась, чому ледь не вкоротила собі віку
Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Молода українська співачка Юлія Лущинська зізналась, що хотіла вистрибнути з 15-го поверху. Це сталося після виходу її першого хіта "Гопак".

Про це артистка розповіла в instagram.

Юлія Лущинська хотіла вчинити самогубство

25-річна співачка Юлія Лущинська, яка стала відомою після виходу треку "Гопак", розповіла свою трагічну історію. Дівчина планувала покінчити з собою після презентації цієї пісні. Українці тоді масово поділились на дві групи — ті, кому сподобалась музика і ті, хто назвав це шароварщиною.

"У той день, я зрозуміла наскільки може бути жорстоким світ і люди. Мені погрожували, мене хотіли вбити.Мене обзивали та булили щодня і щохвилини. Мене переслідували. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ. А я відчувала себе зовсім не захищеною. Я не могла вийти з дому сама. Та і мені не хотілось, мені хотілось заховатись від всіх. Я не розуміла кому далі вірити. Я не розуміла, як далі виходити на сцену і любити людей, так, як я їх любила до цього…" — зізналась артистка.

Вона відчувала себе розгубленою. Одного дня вона закрилась у кімнаті і кілька годин проплакала. Далі Юлія вирішила закінчити свої страждання.

"Підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "навіщо я живу?" "а що я вже встигла зробити?" "а як відреагує мама коли мене не стане?", "а чи буде сумувати сестра?", я відкрила вікно… Подув сильний вітер. Лише один крок. І мене більше немає. І я більше не відчуваю той біль", — написала співачка.

Дівчина не пам'ятає, що її зупинило, але вона опинились на підлозі. За кілька днів Юлія дізналась про вагітність і зрозуміла, що має бути сильною заради своєї дитини.

Раніше дружина голлівудського продюсера вистрибнула з вікна.

Також померла акторка Людмила Алфімова, яка зіграла у культових фільмах "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці".

музика
самогубство
пісні
українські зірки
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хейт

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