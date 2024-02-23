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Автор скандальной песни "Гопак" призналась, почему едва не покончила с собой

23 февраля 2024 20:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Автор скандальной песни "Гопак" призналась, почему едва не покончила с собой
Певица Юлия Лущинская. Фото: instagram.com/julia_lushchinska
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Молодая украинская певица Юлия Лущинская призналась, что хотела выпрыгнуть с 15 этажа. Это произошло после выхода ее первого хита "Гопак".

Об этом артистка рассказала в instagram.

Юлия Лущинская хотела совершить самоубийство

25-летняя певица Юлия Лущинская, ставшая известной после выхода трека "Гопак", рассказала свою трагическую историю. Девушка планировала покончить с собой после презентации этой песни. Украинцы тогда массово поделились на две группы – те, кому понравилась музыка и те, кто назвал это шароварщиной.

"В тот день, я поняла насколько может быть жестоким мир и люди. Мне угрожали, меня хотели убить. Меня обзывали и булили каждый день и ежеминутно. Меня преследовали. Когда узнавали, то начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ. А я чувствовала себя совсем не защищенной.Я не могла выйти из дома сама. Да и мне не хотелось, мне хотелось спрятаться от всех. Я не понимала кому дальше верить. Я не понимала, как дальше выходить на сцену и любить людей, как я их любили до этого…" — призналась артистка.

Она чувствовала себя растерянной. Однажды она закрылась в комнате и несколько часов проплакала. Далее Юлия решила окончить свои страдания.

"Подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "зачем я живу?" "а что я уже успела сделать?" "а как отреагирует мама когда меня не станет?", "а будет ли грустить сестра?" … Подул сильный ветер. Только один шаг. И меня больше нет. И я больше не чувствую ту боль", — написала певица.

Девушка не помнит, что ее остановило, но она очутилась на полу. Через несколько дней Юлия узнала о беременности и поняла, что должна быть сильной ради своего ребенка.

Ранее супруга голливудского продюсера выпрыгнула из окна.

Также умерла актриса Людмила Алфимова, сыгравшая в культовых фильмах "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке".

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