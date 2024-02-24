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Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, розповів про розчарування за два роки повномасштабної війни

24 лютого 2024 10:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, розповів про розчарування за два роки повномасштабної війни
Захисник України, хореограф Дмитро Дікусар. Фото: Instagram/dikusar_dmitriy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після початку повномасштабної війни чимало публічних людей вступили до лав ЗСУ. Боронить Україну і хореограф, учасник кількох сезонів шоу "Танці з зірками", Дмитро Дікусар. Він розповів, в чому він розчарувався за два роки повномасштабної війни. 

Відповідне інтерв’ю він дав виданню OBOZ.UA.

Розчарування Дмитра Дікусара

38-річний уродженець Одеси зізнався, що в нього з'явилося певне розчарування в певних людях. За словами Дмитра він знав, що з часом усі звикнуть до війни, і ставлення до військових зміниться. Але Дікусар не думав, що це станеться так швидко.

"Розчарувало те, як легко людей ввести в оману й роз'єднати на темі мови ("дякую" Фаріон), на темах "усі командири — конч*ні" і "в ЗСУ нічого не видають, всі бігають з голими дупами". Ворожа ІПСО працює, на жаль! Третє розчарування — це робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів. Не думав, що є громадяни в моїй країні, які не мають ні совісті, ні честі від слова "взагалі", — зізнався Дікусар.

Четверте розчарування Дмитра — корупція деяких чиновників. За словами захисника України, все це, а також втрата багатьох побратимів, втома від довгої війни змінило його.

"Зробило мене дуже нетерпимим до "г*вно-людей" і в певних моментах дуже агресивним. Іноді я докладаю надзусилля всередині себе, щоб не розбити комусь голову навпіл", — розповів Дмитро.

Захисник України зізнався, що його тримають в тонусі й змушують не опускати руки добрі і порядні люди, які невтомно продовжують підтримувати військових, вірять у перемогу (особливо на окупованих територіях, уточнив Дмитро) і моляться за життя військових. 

Нагадаємо, раніше ми писали про спогади українських знаменитостей про початок повномасштабної війни. Також ми розповідали, як шоувумен Маша Єфросиніна провела вечір 23 лютого 2022-го.

військові
українські зірки
Дмитро Дікусар
2 роки війни

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