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Дмитрий Дикусар, служащий в ВСУ, рассказал о разочаровании за два года полномасштабной войны

24 февраля 2024 10:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дмитрий Дикусар, служащий в ВСУ, рассказал о разочаровании за два года полномасштабной войны
Защитник Украины, хореограф Дмитрий Дикусар. Фото: Instagram/dikusar_dmitriy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После начала полномасштабной войны многие публичные люди вступили в ряды ВСУ. Защищает Украину и хореограф, участник нескольких сезонов шоу "Танці з зірками", Дмитрий Дикусар. Он рассказал, в чем он разочаровался за два года полномасштабной войны.

Соответствующее интервью он дал изданию OBOZ.UA.

Разочарование Дмитрия Дикусара

38-летний уроженец Одессы признался, что у него появилось разочарование в определенных людях. По словам Дмитрия, он знал, что со временем все привыкнут к войне, и отношение к военным изменится. Но Дикусар не думал, что это произойдет так быстро.

"Разочавало то, как легко людей ввести в заблуждение и разъединить на теме языка ("спасибо" Фарион), на темах "все командиры — конч**ные" и "в ВСУ ничего не выдают, все бегают с голыми задницами". Вражеская ИПСО работает, к сожалению! Третье разочарование — это работа псевдоволонтеров, которая подорвала доверие к настоящим волонтерам. Не думал, что есть граждане в моей стране, которые не имеют ни совести, ни чести от слова "вообще", признался Дикусар.

Четвертое разочарование Дмитрия коррупция некоторых чиновников. По словам защитника Украины, все это, а также потеря многих побратимов, усталость от долгой войны изменило его.

"Сделало меня очень нетерпимым к "г*вно-людям" и в определенных моментах очень агрессивным. Иногда я прилагаю сверхусилия внутри себя, чтобы не разбить кому-то голову пополам", — рассказал Дмитрий.

Защитник Украины признался, что его держат в тонусе и заставляют не опускать руки добрые и порядочные люди, которые без устали продолжают поддерживать военных, верят в победу (особенно на оккупированных территориях, уточнил Дмитрий) и молятся за жизни военных.

Напомним, ранее мы писали о воспоминаниях украинских знаменитостей о начале полномасштабной войны. Также мы рассказывали, как шоувумен Маша Ефросинина провела вечер 23 февраля 2022 года.

военные
украинские звезды
Дмитрий Дикусар
2 года войны

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