alyona alyona показала їстівний подарунок від коханого на День святого Валентина

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona похизувалася подарунком від коханого на День святого Валентина. Хлопець подарував букет, але не звичайний, а їстівний.

Показала подарунок у своєму Instagram.

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Реперка alyona alyona показала подарунок на День святого Валентина від свого хлопця, музиканта Володимира, якого рідко показує у соціальних мережах.

Чоловік подарував коханій букет, але не звичайний, а їстівний. Всі квітки у букеті були зроблені з зефіру.

Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиці дуже сподобався такий прояв уваги: вона зняла букет на відео і сфотографувалася з ним.

Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Також зірка розповіла, якою є її "мова кохання". За класифікацією психорога Гері Чепмена, всього існує п'ять мов любові, серед яких: слова схвалення, якісний час, подарунки, допомога та фізичний дотик.

Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Для реперки проявом спражньої любові є саме подарунки, зазначила вона у сторіс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення. Також ми розповідали, що поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні.