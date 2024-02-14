alyona alyona показала їстівний подарунок від коханого на День святого Валентина
Реперка alyona alyona похизувалася подарунком від коханого на День святого Валентина. Хлопець подарував букет, але не звичайний, а їстівний.
Показала подарунок у своєму Instagram.
alyona alyona розповіла як ставиться до подарунків
Реперка alyona alyona показала подарунок на День святого Валентина від свого хлопця, музиканта Володимира, якого рідко показує у соціальних мережах.
Чоловік подарував коханій букет, але не звичайний, а їстівний. Всі квітки у букеті були зроблені з зефіру.
Виконавиці дуже сподобався такий прояв уваги: вона зняла букет на відео і сфотографувалася з ним.
Також зірка розповіла, якою є її "мова кохання". За класифікацією психорога Гері Чепмена, всього існує п'ять мов любові, серед яких: слова схвалення, якісний час, подарунки, допомога та фізичний дотик.
Для реперки проявом спражньої любові є саме подарунки, зазначила вона у сторіс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення. Також ми розповідали, що поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні.
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