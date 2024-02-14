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alyona alyona показала їстівний подарунок від коханого на День святого Валентина

14 лютого 2024 15:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
alyona alyona показала їстівний подарунок від коханого на День святого Валентина
Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Реперка alyona alyona похизувалася подарунком від коханого на День святого Валентина. Хлопець подарував букет, але не звичайний, а їстівний. 

Показала подарунок у своєму Instagram

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Реперка alyona alyona показала подарунок на День святого Валентина від свого хлопця, музиканта Володимира, якого рідко показує у соціальних мережах. 

Чоловік подарував коханій букет, але не звичайний, а їстівний. Всі квітки у букеті були зроблені з зефіру. 

 

alyona alyona показала їстівний подарунок від коханого на День святого Валентина - фото 1
Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиці дуже сподобався такий прояв уваги: вона зняла букет на відео і сфотографувалася з ним.

 

Альона Альона
Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Також зірка розповіла, якою є її "мова кохання". За класифікацією психорога Гері Чепмена, всього існує п'ять мов любові, серед яких: слова схвалення, якісний час, подарунки, допомога та фізичний дотик.

 

Альона Альона
Скриншот зі сторіс instagram.com/alyona.alyona.official

Для реперки проявом спражньої любові є саме подарунки, зазначила вона у сторіс. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення. Також ми розповідали, що поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні. 

Alyona Alyona
подарунки
відносини
українські зірки
День Святого Валентина

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