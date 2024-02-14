alyona alyona показала съедобный подарок от любимого на День святого Валентина

Рэпер alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Репер alyona alyona похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина. Парень подарил букет, но не обычный, а съедобный.

Показала подарок в своем Instagram.

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Репер alyona alyona показала подарок в День святого Валентина от своего парня, музыканта Владимира, которого редко показывает в социальных сетях.

Мужчина подарил любимой букет, но не обычный, а съедобный. Все цветки в букете были сделаны из зефира.

Скриншот со сторис instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнительнице очень понравилось такое проявление внимания: она сняла букет на видео и сфотографировалась с ним.

Скриншот со сторис instagram.com/alyona.alyona.official

Также звезда рассказала, какой у нее "язык любви". По классификации психорога Гэри Чепмена, всего существует пять языков любви, среди которых: слова одобрения, качественное время, подарки, помощь и физическое прикосновение.

Скриншот со сторис instagram.com/alyona.alyona.official

Для репера проявлением настоящей любви есть именно подарки, отметила она в истории.

Напомним, ранее мы писали, что Alyona Alyona объяснила, почему была в черном на Нацотборе Евровидения. Также мы рассказывали, что поляки перепели песню, которая будет представлять Украину на Евровидении.