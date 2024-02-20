Анна Трінчер вперше пояснила, як сплагіатила подкаст іншої блогерки

Співачка Анна Трінчер в своєму подкасті "Не ідеальна я". Фото: стоп-кадр

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно запустила свій психологічний подкаст, відповіла на звинувачення в плагіаті. Вона не вважає, що вкрала ідею в блогерки Аліни Шаманської.

Про це зірка розповіла в instagram.

Трінчер зняла подкаст раніше за Шаманську

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер випустила власний психологічний подкаст "Не ідеальна я". Після виходу першого відео підписники Аліни Шаманської, яка також має подкаст, звинуватили зірку у плагіаті. В обох випусках однакові студії, мікрофони і формат.

Трінчер нарешті прокоментувала цю ситуацію. Вона вважає, що це не схожі проєкти, адже в них абсолютна різна суть. Адже в неї постійний експерт-психолог у студії, з яких вона обгворює різні питання, а в Аліни — інтерв'ю щоразу з новою людиною.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Щодо звинувачення про "однакову студії", то Трінчер дійсно знімала у тому ж інтер'єрі, що й Шаманська. Але це було до виходу її випуску.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Анна Трінчер вважає, що подібність в дизайні фону не можна назвати плагіатом, адже це немов умова формату подкасту. Схожі студії вибирають і блогери закордоном.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Раніше Шаманська розповіла, що думає з приводу плагіату її подкасту

Також співачка Трінчер поділилась світлинами, на яких оголила своє струнке тіло.