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Анна Трінчер вперше пояснила, як сплагіатила подкаст іншої блогерки

20 лютого 2024 20:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Анна Трінчер вперше пояснила, як сплагіатила подкаст іншої блогерки
Співачка Анна Трінчер в своєму подкасті "Не ідеальна я". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно запустила свій психологічний подкаст, відповіла на звинувачення в плагіаті. Вона не вважає, що вкрала ідею в блогерки Аліни Шаманської.

Про це зірка розповіла в instagram.

Трінчер зняла подкаст раніше за Шаманську

Українська співачка і блогерка Анна Трінчер випустила власний психологічний подкаст "Не ідеальна я". Після виходу першого відео підписники Аліни Шаманської, яка також має подкаст, звинуватили зірку у плагіаті. В обох випусках однакові студії, мікрофони і формат. 

Трінчер нарешті прокоментувала цю ситуацію. Вона вважає, що це не схожі проєкти, адже в них абсолютна різна суть. Адже в неї постійний експерт-психолог у студії, з яких вона обгворює різні питання, а в Аліни — інтерв'ю щоразу з новою людиною.

Сторіз Анни Трінчер
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Щодо звинувачення про "однакову студії", то Трінчер дійсно знімала у тому ж інтер'єрі, що й Шаманська. Але це було до виходу її випуску.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Анна Трінчер вважає, що подібність в дизайні фону не можна назвати плагіатом, адже це немов умова формату подкасту. Схожі студії вибирають і блогери закордоном.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Раніше Шаманська розповіла, що думає з приводу плагіату її подкасту

Також співачка Трінчер поділилась світлинами, на яких оголила своє струнке тіло.

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