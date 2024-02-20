Анна Тринчер впервые объяснила, как сплагиатила подкаст другого блогера
Певица Анна Тринчер, недавно запустившая свой психологический подкаст, ответила на обвинения в плагиате. Она не считает, что украла идею у блогера Алины Шаманской.
Об этом звезда рассказала в instagram.
Тринчер сняла подкаст раньше Шаманской
Украинская певица и блогер Анна Тринчер выпустила собственный психологический подкаст "Не идеальна я". После выхода первого видео подписчики Алины Шаманской, также имеющей подкаст, обвинили звезду в плагиате. В обоих выпусках одинаковые студии, микрофоны и форматы.
Тринчер наконец-то прокомментировала эту ситуацию. Она считает, что это не похожие проекты, ведь у них абсолютная разная суть. Ведь у нее постоянный эксперт-психолог в студии, с которым она обсуждает разные темы, а у Алины — интервью каждый раз с новым человеком.
Что касается обвинения об "одинаковой студии", то Тринчер действительно снимала в том же интерьере, что и Шаманская. Но это было до выхода его выпуска.
Анна Тринчер считает, что подобие в дизайне фона нельзя назвать плагиатом, ведь это как условие формата подкаста. Похожие студии выбирают и блогеры за границей.
Ранее Шаманская рассказала, что думает по поводу плагиата ее подкаста.
Также певица Тринчер поделилась фотографиями, на которых показала свое стройное тело.
Читайте Новини.LIVE!