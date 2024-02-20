Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Анна Тринчер впервые объяснила, как сплагиатила подкаст другого блогера arrow

Анна Тринчер впервые объяснила, как сплагиатила подкаст другого блогера

20 февраля 2024 20:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Анна Тринчер впервые объяснила, как сплагиатила подкаст другого блогера
Певица Анна Тринчер в своем подкасте "Не идеальна я". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Анна Тринчер, недавно запустившая свой психологический подкаст, ответила на обвинения в плагиате. Она не считает, что украла идею у блогера Алины Шаманской.

Об этом звезда рассказала в instagram.

Тринчер сняла подкаст раньше Шаманской

Украинская певица и блогер Анна Тринчер выпустила собственный психологический подкаст "Не идеальна я". После выхода первого видео подписчики Алины Шаманской, также имеющей подкаст, обвинили звезду в плагиате. В обоих выпусках одинаковые студии, микрофоны и форматы.

Тринчер наконец-то прокомментировала эту ситуацию. Она считает, что это не похожие проекты, ведь у них абсолютная разная суть. Ведь у нее постоянный эксперт-психолог в студии, с которым она обсуждает разные темы, а у Алины — интервью каждый раз с новым человеком.

Сторез Анны Тринчер
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Что касается обвинения об "одинаковой студии", то Тринчер действительно снимала в том же интерьере, что и Шаманская. Но это было до выхода его выпуска.

Сторез Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторез Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Анна Тринчер считает, что подобие в дизайне фона нельзя назвать плагиатом, ведь это как условие формата подкаста. Похожие студии выбирают и блогеры за границей.

Сторез Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сторез Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/
Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Ранее Шаманская рассказала, что думает по поводу плагиата ее подкаста.

Также певица Тринчер поделилась фотографиями, на которых показала свое стройное тело.

скандал
блогеры
Анна Тринчер
украинские звезды
певица
плагиат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме