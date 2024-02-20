Анна Тринчер впервые объяснила, как сплагиатила подкаст другого блогера

Певица Анна Тринчер в своем подкасте "Не идеальна я". Фото: стоп-кадр

Певица Анна Тринчер, недавно запустившая свой психологический подкаст, ответила на обвинения в плагиате. Она не считает, что украла идею у блогера Алины Шаманской.

Об этом звезда рассказала в instagram.

Тринчер сняла подкаст раньше Шаманской

Украинская певица и блогер Анна Тринчер выпустила собственный психологический подкаст "Не идеальна я". После выхода первого видео подписчики Алины Шаманской, также имеющей подкаст, обвинили звезду в плагиате. В обоих выпусках одинаковые студии, микрофоны и форматы.

Тринчер наконец-то прокомментировала эту ситуацию. Она считает, что это не похожие проекты, ведь у них абсолютная разная суть. Ведь у нее постоянный эксперт-психолог в студии, с которым она обсуждает разные темы, а у Алины — интервью каждый раз с новым человеком.

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Что касается обвинения об "одинаковой студии", то Тринчер действительно снимала в том же интерьере, что и Шаманская. Но это было до выхода его выпуска.

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Анна Тринчер считает, что подобие в дизайне фона нельзя назвать плагиатом, ведь это как условие формата подкаста. Похожие студии выбирают и блогеры за границей.

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_life/

Ранее Шаманская рассказала, что думает по поводу плагиата ее подкаста.

Также певица Тринчер поделилась фотографиями, на которых показала свое стройное тело.