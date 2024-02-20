Трінчер після розлучення похизувалася розкішними формами — реакція мережі

Українська співачка Анна Трінчер на інтерв'ю у Раміної. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер продовжує дивувати свою аудиторію новими напівоголеними фотографіями. Цього разу популярна артистка вирішила знову похизуватися своїм тілом у купальнику, але далеко не всі в мережі оцінили ці фото.

Відповідними знімками Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Трінчер похизувалася своїм тілом

На офіційній сторінці молодої виконавиці з’явилися фотографії, які вона робила, судячи з локації, ще під час відпочинку за кордоном. На знімках Анна Трінчер хизується своїм тілом у відвертому купальнику, плаваючи у басейні біля великого будинку.

Співачка демонструє всі свої форми і показує навіть татуювання, яке є в неї. Варто зазначити, що Анна перебуває у досить непоганій фізичній формі після розлучення зі скандальним блогером Олександром Волошиним.

Тіло Анни Трінчер у купальнику. Фото: Instagram Анни Трінчер

"Останні дві фотки палять мене, що я солодка булочка", — написала в описі під своїми фотографіями молода українська співачка і блогерка Анна Трінчер.

Нові фото Анни Трінчер у купальнику. Фото: скриншот з Instagram

У мережі прокоментували нові фото Анни Трінчер

Переглянувши ці фотографії, які з’явилися на сторінці української артистки, її підписники не змогли промовчати і почали їх коментувати. Люди висловилися щодо того, що вони думають про ці знімки.

Як і знову, нічого нового. Де душа? А душа гола. Війна ... Включи мізки. Такі фото … Навіщо?

На першому фото трішки щось з очима

Щось скільки процедур з обличчям, а такі зморшки в такому віці. Може таки меньше треба всяку фігню колоти та мазати на обличчя

Анька, досить свого туза виставляти

Волошин нервово палить збоку

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер відредагувала свій контент

Після розлучення з блогером Олександром Волошиним на сторінці Анни Трінчер дедалі більше стали з’являтися різні досить відверті фото і відео. Наприклад, не так давно вона показала себе на відпочинку в мереживній білизні білого кольору. До того ж, співачка часто показувала своє тіло у купальнику.

Контент на офіційній сторінці Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Анна Трінчер зізналася, скільки їй було років, коли вона купила свою першу квартиру.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Анна Трінчер засудила українців, які живуть за кордоном.

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Анна Трінчер показала себе у відвертому образі.