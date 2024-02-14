SKYLLER розповіла, чому Анна Трінчер її заблокувала

Співачка SKYLLER. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю на каналі Слави Дьоміна

Співачка SKYLLER, яка брала участь у Нацвідборі Євробачення, розповіла, що Анна Трінчер її заблокувала. Між зірками виник медійний конфлікт.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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SKYLLER вважає конфлікт з Трінчер несправжнім

Українська артистка SKYLLER, яка нещодавно брала участь у Нацвідборі, а потім відмовилась від цього, розповіла про конфлікт з іншою артисткою. Співачку часто порівнюють з Анною Трінчер у соціальних мережах.

SKYLLER в один день помітила, що Трінчер відписалась від неї в instagram і тому написала дівчині, щоб дізнатися причину.

"У мене є "висмоктаний з пальця" конфлікт з однією з блогерок, виконавиць. Я їй записувала повідомлення: "Я бачу ти від мене відписалася". Я не знаю чому, я їй записала повідомлення: "Якщо в тебе є до мене якась образа, претензія до мене, скажи мені чому". Можливо вона взагалі неправдива, хтось щось сказав. Мені не відповіли на моє повідомлення", — розповіла SKYLLER.

Також артистка додала, що можливо це психолог порадила Трінчер так вчинити. Нині SKYLLER заблокована, хоча ще нещодавно дівчата почали налагоджувати стосунки.

Раніше ми розповідали, чому SKYLLER зняла свою кандидатуру з Нацвідбору.

Також Трінчер зізналась, що приховувала роками від підписників і друзів. Нагадаємо, що раніше співачка потрапила у скандал через плагіат.