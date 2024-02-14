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SKYLLER рассказала, почему Анна Тринчер ее заблокировала

14 февраля 2024 10:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
SKYLLER рассказала, почему Анна Тринчер ее заблокировала
Певица SKYLLER. Фото: стоп-кадр по интервью на канале Славы Демина
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица SKYLLER, участвовавшая в Нацотборе Евровидения, рассказала, что Анна Тринчер ее заблокировала. Между звездами возник медийный конфликт.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Украинская артистка SKYLLER, недавно принимавшая участие в Нацотборе, а затем отказавшаяся от этого, рассказала о конфликте с другой артисткой. Певицу часто сравнивают с Анной Тринчер в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

SKYLLER в один день заметила, что Тринчер отписалась от нее в instagram и потому написала девушке, чтобы узнать причину.

"У меня есть "высосанный из пальца" конфликт с одной из блогерок, исполнительниц. Я ей записывала сообщение: "Я вижу ты от меня отписалась". Я не знаю почему, я ей записала сообщение: "Если у тебя есть ко мне какая-то обида , претензия ко мне, скажи мне почему". Возможно, она вообще ложная, кто-то сказал. Мне не ответили на мое сообщение", — рассказала SKYLLER.

Также артистка добавила, что, возможно, это психолог посоветовала Тринчер так поступить. Сейчас SKYLLER заблокирована, хотя еще недавно девушки начали налаживать отношения.

Ранее мы рассказывали, почему SKYLLER сняла свою кандидатуру из Нацотбора.

Также Тринчер призналась, что скрывала годами подписчиков и друзей. Напомним, что ранее певица попала в скандал из-за плагиата.

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Анна Тринчер
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