Трінчер розповіла, у скільки років купила першу квартиру і чому мовчала про це
Співачка, блогерка Анна Трінчер презентувала свій новий проєкт — психологічний подкаст під назвою "Не ідеальна я". В ньому 23-річчна артистка, зокрема, вперше зізналась, чому не розповідала про першу покупку нерухомості.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Трінчер.
Новий подкаст Анни Трінчер
За словами співачки, "Не ідеальна я" — подкаст, який обіцяє допомогти слухачам відтворити власну самоцінність, вибудувати опору, якщо вони зараз не відчувають цього в собі.
Анна Трінчер на власному досвіді перевірила користь від пропрацювання своїх питань з психотерапевтом і об'єдналася з кандидатом наук та практикуючою психологинею Лєною Адамовою. Все аби допомогти іншим не залишатись сам на сам зі своїми проблемами.
"Наша місія — допомогти дівчатам, жінкам розібратись в темі жіночності, мізогінії, рівноправ’я та ментального здоров‘я. Корисною програма буде і для чоловіків, які застрягли серед стереотипів і ніяк не зрозуміють цінності жінки у світі, а також для всіх тих, хто має прагнення краще зрозуміти себе", — повідомили творці.
Під час бесіді Трінчер зізналась, що тривалий час не розповідала про якісь великі покупки. І на те була причина.
"У 18 років я купила дорогу квартиру в центрі Києва, в класному ЖК. Будучи блогером, я ні слова про це не сказала. Бо я фоново постійно думала про, що вони ж не повірять, що це я заробила. А там не було ні копійки грошей мами", — розповіла Трінчер.
Анна зізналась — їй хотілось поділитися про покупку з усіма, але в той момент в мережі багато хто пліткував, що в Трінчер вкладають гроші, а сама вона не заробляє.
"Ви знаєте, як я довго йшла до свого духовного розвитку. Скільки різних перешкод та труднощів було у мене на шляху, але психологія перевернула мій світ з ніг на голову. Я працювала з самооцінкою, перестала дозволити людям маніпулювати мною, батькам — переходити мої кордони, соціуму — поважати мене будь-якою", — підсумувала Трінчер.
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