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Тринчер рассказала, во сколько лет купила первую квартиру и почему молчала об этом

12 февраля 2024 17:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тринчер рассказала, во сколько лет купила первую квартиру и почему молчала об этом
Певица, блогер Анна Тринчер. Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица, блогер Анна Тринчер презентовала свой новый проект — психологический подкаст под названием "Не ідеальна я". В нем 23-летняя артистка, в частности, впервые призналась, почему не рассказывала о первой покупке недвижимости.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Тринчер.

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По словам певицы, "Не ідеальна я" — подкаст, который обещает помочь слушателям воспроизвести собственную самоценность, выстроить опору, если они сейчас не чувствуют этого в себе.

Анна Тринчер на собственном опыте проверила пользу от проработки своих вопросов с психотерапевтом и объединилась с кандидатом наук и практикующим психологом Леной Адамовой. Все, чтобы помочь другим не оставаться один на один со своими проблемами.

"Наша миссия — помочь девушкам, женщинам разобраться в теме женственности, мизогинии, равноправия и ментального здоровья. Полезной программа будет и для мужчин, которые застряли среди стереотипов и никак не поймут ценности женщины в мире, а также для всех, кто имеет стремление лучше понять себя", — сообщили создатели.

Тринчер рассказала, во сколько лет купила первую квартиру и почему молчала об этом - фото 1
Анна Тринчер (справа) и психолог Лена Адамова. Фото: менеджмент артистки

Во время беседы Тринчер призналась, что долго не рассказывала о каких-то больших покупках. И тому была причина.

"В 18 лет я купила дорогую квартиру в центре Киева, в классном ЖК. Будучи блогером, я ни слова об этом не сказала. Потому что я фоново постоянно думала о том, что они ведь не поверят, что это я заработала. А там не было ни копейки денег мамы", — рассказала Тринчер.

Анна призналась  ей хотелось поделиться о покупке со всеми, но в тот момент в сети многие сплетничали, что в Тринчер вкладывают деньги, а сама она не зарабатывает.

"Вы знаете, как я долго шла к своему духовному развитию. Сколько разных препятствий и трудностей было у меня на пути, но психология перевернула мой мир с ног на голову. Я работала с самооценкой, перестала позволять людям манипулировать мной, родителям — переходить мои границы, социуму — уважать меня любой"— подытожила Тринчер.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой упомянула об отношениях с новым парнем. Также мы рассказывали, как проходит лечение тяжелобольной актрисы Екатерины Тишкевич.

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Анна Тринчер
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