Тринчер после развода похвасталась роскошными формами — реакция сети

Украинская певица Анна Тринчер на интервью у Раминой. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер продолжает удивлять свою аудиторию новыми полуобнаженными фотографиями. В этот раз популярная артистка решила снова похвастаться своим телом в купальнике, но далеко не все в сети оценили эти фото.

Соответствующими снимками Анна Тринчер поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Тринчер похвасталась своим телом

На официальной странице молодой исполнительницы появились фотографии, которые она делала, судя по локации, еще во время отдыха за границей. На снимках Анна Тринчер хвастается своим телом в откровенном купальнике, плавая в бассейне возле большого дома.

Певица демонстрирует все свои формы и показывает даже татуировку, которая есть у нее. Стоит отметить, что Анна находится в довольно хорошей физической форме после развода со скандальным блогером Александром Волошиным.

Тело Анны Тринчер в купальнике. Фото: Instagram Анны Тринчер

"Последние две фотки палят меня, что я сладкая булочка", — написала в описании под своими фотографиями молодая украинская певица и блогер Анна Тринчер.

Новые фото Анны Тринчер в купальнике. Фото: скриншот из Instagram

В сети прокомментировали новые фото Анны Тринчер

Просмотрев эти фотографии, которые появились на странице украинской артистки, подписчики не смогли промолчать и начали их комментировать. Люди высказались по поводу того, что они думают об этих снимках.

Как и снова, ничего нового. Где душа? А душа голая. Война... Включи мозги. Такие фото… Зачем?

На первом фото немного что-то с глазами

Что-то сколько процедур с лицом, а такие морщинки в таком возрасте. Может меньше надо всякую фигню колоть и мазать на лицо

Анька, хватит свой туз выставлять

Волошин нервно курит в стороне

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Анна Тринчер отредактировала свой контент

После развода с блогером Александром Волошиным на странице Анны Тринчер все больше стали появляться разные довольно откровенные фото и видео. К примеру, не так давно она показала себя на отдыхе в кружевном белье белого цвета. К тому же, певица часто показывала свое тело в купальнике.

Контент на официальной странице Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер призналась, сколько ей было лет, когда она купила свою первую квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Анна Тринчер осудила украинцев, которые живут за границей.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер показала себя в откровенном образе.