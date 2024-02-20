Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Анна Тринчер похвасталась своими формами — фото arrow

Анна Тринчер похвасталась своими формами — фото

20 февраля 2024 14:14
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тринчер после развода похвасталась роскошными формами — реакция сети
Украинская певица Анна Тринчер на интервью у Раминой. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер продолжает удивлять свою аудиторию новыми полуобнаженными фотографиями. В этот раз популярная артистка решила снова похвастаться своим телом в купальнике, но далеко не все в сети оценили эти фото.

Соответствующими снимками Анна Тринчер поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Тринчер похвасталась своим телом

На официальной странице молодой исполнительницы появились фотографии, которые она делала, судя по локации, еще во время отдыха за границей. На снимках Анна Тринчер хвастается своим телом в откровенном купальнике, плавая в бассейне возле большого дома.

Певица демонстрирует все свои формы и показывает даже татуировку, которая есть у нее. Стоит отметить, что Анна находится в довольно хорошей физической форме после развода со скандальным блогером Александром Волошиным.

Анна Тринчер
Тело Анны Тринчер в купальнике. Фото: Instagram Анны Тринчер

"Последние две фотки палят меня, что я сладкая булочка", — написала в описании под своими фотографиями молодая украинская певица и блогер Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Новые фото Анны Тринчер в купальнике. Фото: скриншот из Instagram

В сети прокомментировали новые фото Анны Тринчер

Просмотрев эти фотографии, которые появились на странице украинской артистки, подписчики не смогли промолчать и начали их комментировать. Люди высказались по поводу того, что они думают об этих снимках.

  • Как и снова, ничего нового. Где душа? А душа голая. Война... Включи мозги. Такие фото… Зачем?
  • На первом фото немного что-то с глазами
  • Что-то сколько процедур с лицом, а такие морщинки в таком возрасте. Может меньше надо всякую фигню колоть и мазать на лицо
  • Анька, хватит свой туз выставлять
  • Волошин нервно курит в стороне
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Анна Тринчер отредактировала свой контент

После развода с блогером Александром Волошиным на странице Анны Тринчер все больше стали появляться разные довольно откровенные фото и видео. К примеру, не так давно она показала себя на отдыхе в кружевном белье белого цвета. К тому же, певица часто показывала свое тело в купальнике.

Контент на официальной странице Анны Тринчер
Контент на официальной странице Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Анна Тринчер призналась, сколько ей было лет, когда она купила свою первую квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Анна Тринчер осудила украинцев, которые живут за границей.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер показала себя в откровенном образе.

Instagram
Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме