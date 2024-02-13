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Анонімна співачка Клавдія Петрівна випустила трек і зізналась в брехні

13 лютого 2024 19:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Анонімна співачка Клавдія Петрівна випустила трек і зізналась в брехні
Співачка Клавдія Петрівна. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка, яка творить під псевдонімом "Клавдія Петрівна", випустила новий трек, який вже набув популярності. Вона присвятила пісню темі невзаємного кохання.

Про прем'єру артистка повідомила в instagram.

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Клавдія Петрівна випустила нову пісню "Я тобі брехала"

Українська анонімна артистка Клавдія Петрівна стала популярна завдяки платформі TikTok. Сьогодні, 13 лютого, вона випустила нову пісню про невзаємне кохання. 

"Усім безпритульним душам присвячується", — підписала трек співачка.

Прихильники в захваті від брехні Клавдії Петрівни

Українці у коментарях висловили свійт захват від треку, проте також обгворюють і тему анонімності співачки. Вони хочуть знати, хто насправді стоїть за анонімною картинкою.

  • От кого потрібно було відправляти на Євробачення!
  • Дуже боюся колись почути ці слова від Маші Кондратенко, просто серце рветься. Скажіть що ви не вона, а пісня не адресована мені.
  • Як завжди, шедеврально.
Коментарі під піснею "Я тобі брехала". Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
Коментарі під піснею "Я тобі брехала". Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Раніше Маша Кондратенко натякнула, що це вона Клавдія Петрівна.

Також журналісти музичного видання запевнили, що знають всю правду про цю виконавицю.

музика
пісні
українські зірки
співачка
Прем'єра
Маша Кондратенко

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