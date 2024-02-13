Анонимная певица Клавдия Петровна выпустила трек и призналась во лжи
Украинская певица, которая творит под псевдонимом "Клавдия Петровна", выпустила новый трек, который уже приобрел популярность. Она посвятила песню теме безответной любви.
О премьере артистка сообщила в instagram.
Клавдия Петровна выпустила новую песню "Я тебе врала"
Украинская анонимная артистка Клавдия Петровна стала популярной благодаря платформе TikTok. Сегодня, 13 февраля, она выпустила новую песню о безответной любви.
"Всем беспризорным душам посвящается", — подписала трек певица.
Поклонники в восторге от лжи Клавдии Петровны
Украинцы в комментариях выразили свой восторг от трека, однако также обсуждают и тему анонимности певицы. Они хотят знать, кто действительно стоит за анонимной картинкой.
- Вот кого нужно было отправлять на Евровидение!
- Очень боюсь услышать эти слова от Маши Кондратенко, просто сердце рвется. Скажите, что вы не она, а песня не адресована мне.
- Как обычно, шедеврально.
Ранее Маша Кондратенко намекнула, что это Клавдия Петровна.
Также журналисты музыкального издания заверили, что знают всю правду об этой исполнительнице.
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