Анонимная певица Клавдия Петровна выпустила трек и призналась во лжи

Певица Клавдия Петровна. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Украинская певица, которая творит под псевдонимом "Клавдия Петровна", выпустила новый трек, который уже приобрел популярность. Она посвятила песню теме безответной любви.

О премьере артистка сообщила в instagram.

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Клавдия Петровна выпустила новую песню "Я тебе врала"

Украинская анонимная артистка Клавдия Петровна стала популярной благодаря платформе TikTok. Сегодня, 13 февраля, она выпустила новую песню о безответной любви.

"Всем беспризорным душам посвящается", — подписала трек певица.

Поклонники в восторге от лжи Клавдии Петровны

Украинцы в комментариях выразили свой восторг от трека, однако также обсуждают и тему анонимности певицы. Они хотят знать, кто действительно стоит за анонимной картинкой.

Вот кого нужно было отправлять на Евровидение!

Очень боюсь услышать эти слова от Маши Кондратенко, просто сердце рвется. Скажите, что вы не она, а песня не адресована мне.

Как обычно, шедеврально.

Комментарии под песней "Я тебе врала". Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Ранее Маша Кондратенко намекнула, что это Клавдия Петровна.

Также журналисты музыкального издания заверили, что знают всю правду об этой исполнительнице.