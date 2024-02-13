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Анонимная певица Клавдия Петровна выпустила трек и призналась во лжи

13 февраля 2024 19:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Анонимная певица Клавдия Петровна выпустила трек и призналась во лжи
Певица Клавдия Петровна. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица, которая творит под псевдонимом "Клавдия Петровна", выпустила новый трек, который уже приобрел популярность. Она посвятила песню теме безответной любви.

О премьере артистка сообщила в instagram.

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Клавдия Петровна выпустила новую песню "Я тебе врала"

Украинская анонимная артистка Клавдия Петровна стала популярной благодаря платформе TikTok. Сегодня, 13 февраля, она выпустила новую песню о безответной любви.

"Всем беспризорным душам посвящается", — подписала трек певица.

Поклонники в восторге от лжи Клавдии Петровны

Украинцы в комментариях выразили свой восторг от трека, однако также обсуждают и тему анонимности певицы. Они хотят знать, кто действительно стоит за анонимной картинкой.

  • Вот кого нужно было отправлять на Евровидение!
  • Очень боюсь услышать эти слова от Маши Кондратенко, просто сердце рвется. Скажите, что вы не она, а песня не адресована мне.
  • Как обычно, шедеврально.
Комментарии под песней "Я тебе врала". Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
Комментарии под песней "Я тебе врала". Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Ранее Маша Кондратенко намекнула, что это Клавдия Петровна.

Также журналисты музыкального издания заверили, что знают всю правду об этой исполнительнице.

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Маша Кондратенко

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