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З’явилась ще одна версія, хто насправді "ховається" під псевдонімом Клавдії Петрівни

8 лютого 2024 11:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
З’явилась ще одна версія, хто насправді "ховається" під псевдонімом Клавдії Петрівни
Анонімна співачка Клавдія Петрівна. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Анонімна співачка Клавдія Петрівна, яка вже рік поспіль очолює TikTok тренди, набула популярності завдяки своїм іронічним пісням. Українці гадають, хто ховається "під капелюхом" і цього разу підозри впали не на Машу Кондратенко.

Про це пише видання "Слух".

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Клавдія Петрівна — це 18-річна Соломія Опришко

Клавдія Петрівна стала відома після своїх сатиричних треків " Я щаслива" і "Знайди мене". Її унікальність у тому, що вона приховує свою особистість.

Кілька днів тому почали ширитись обговорення, що насправді Клавдія Петрівна це молода співачка Маша Кондратенко, яка створила хіт "Ванька-Встанька". Причиною стало те, що саме Кондратенко забрала нагороду анонімної виконавиці на премії "Золота зоря" від видання Лірум. Клавдію Петрівну визнали у номінації "Дебют року". 

Маша Кондратенко ніяк не прокоментувала цю подію, проте у своєму профілі виставила свої розмиті фотографії з інтригуючим підписом.

"Хто це така?" — написала співачка.

Натомість видання "Слух" вважають подібну теорією неправдоподібною. Вони нагадали, що насправді Клавдія Петрівна це 18-річна студентка музичного коледжу Соломія Опришко.

Раніше про це говорив блогер Богдан Беспалов. Він опирався на те, що виконавець OSTY, з яким Клавдія Петрівна має спільні треки, викладав з нею відео у соціальні мережі. Голос дівчини дуже схожий на Клавдію Петрівну.

Теорія видання "Слух". Фото: instagram.com/slukh.media/
Теорія видання "Слух". Фото: instagram.com/slukh.media/

Раніше ми писали, що Клавдією Петрівною може бути Маша Кондратенко.

Також Іспанію на Євробаченні буде представляти дует, який потрапив у скандал.

музика
українські зірки
Секрети
співачка
Маша Кондратенко

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