З’явилась ще одна версія, хто насправді "ховається" під псевдонімом Клавдії Петрівни
Анонімна співачка Клавдія Петрівна, яка вже рік поспіль очолює TikTok тренди, набула популярності завдяки своїм іронічним пісням. Українці гадають, хто ховається "під капелюхом" і цього разу підозри впали не на Машу Кондратенко.
Про це пише видання "Слух".
Клавдія Петрівна — це 18-річна Соломія Опришко
Клавдія Петрівна стала відома після своїх сатиричних треків " Я щаслива" і "Знайди мене". Її унікальність у тому, що вона приховує свою особистість.
Кілька днів тому почали ширитись обговорення, що насправді Клавдія Петрівна це молода співачка Маша Кондратенко, яка створила хіт "Ванька-Встанька". Причиною стало те, що саме Кондратенко забрала нагороду анонімної виконавиці на премії "Золота зоря" від видання Лірум. Клавдію Петрівну визнали у номінації "Дебют року".
Маша Кондратенко ніяк не прокоментувала цю подію, проте у своєму профілі виставила свої розмиті фотографії з інтригуючим підписом.
"Хто це така?" — написала співачка.
Натомість видання "Слух" вважають подібну теорією неправдоподібною. Вони нагадали, що насправді Клавдія Петрівна це 18-річна студентка музичного коледжу Соломія Опришко.
Раніше про це говорив блогер Богдан Беспалов. Він опирався на те, що виконавець OSTY, з яким Клавдія Петрівна має спільні треки, викладав з нею відео у соціальні мережі. Голос дівчини дуже схожий на Клавдію Петрівну.
Раніше ми писали, що Клавдією Петрівною може бути Маша Кондратенко.
Також Іспанію на Євробаченні буде представляти дует, який потрапив у скандал.
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