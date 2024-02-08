Появилась еще одна версия, кто на самом деле "прячется" под псевдонимом Клавдии Петровны
Анонимная певица Клавдия Петровна, которая уже год подряд возглавляет TikTok тренды, приобрела популярность благодаря своим ироническим песням. Украинцы полагают, кто скрывается "под шляпой" и на этот раз подозрения упали не на Машу Кондратенко.
Об этом пишет издание "Слух".
Клавдия Петровна — это 18-летняя Соломия Опришко
Клавдия Петровна стала известна после своих сатирических треков "Я счастлива" и "Найди меня". Ее уникальность в том, что она скрывает свою личность.
Несколько дней назад начались обсуждения, что на самом деле Клавдия Петровна это молодая певица Маша Кондратенко, создавшая хит "Ванька-Встанька". Причиной стало то, что Кондратенко забрала награду анонимной исполнительницы на премии "Золотая заря" от издания Лирум. Клавдию Петровну признали в номинации "Дебют года".
Маша Кондратенко никак не прокомментировала это событие, однако в своем профиле выставила свои размытые фотографии с интригующей подписью.
"Кто это такая?" – написала певица.
В то же время издание "Слух" считают подобную теорией неправдоподобной. Они напомнили, что Клавдия Петровна это 18-летняя студентка музыкального колледжа Соломия Опришко.
Ранее об этом говорил блогер Богдан Беспалов. Он опирался на то, что исполнитель OSTY, с которым у Клавдии Петровны есть совместные треки, выкладывал с ней видео в социальные сети. Голос девушки очень похож на Клавдию Петровну.
Раньше мы писали, что Клавдией Петровной может быть Маша Кондратенко.
Также Испанию на Евровидении будет представлять попавший в скандал дуэт.
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