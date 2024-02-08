Появилась еще одна версия, кто на самом деле "прячется" под псевдонимом Клавдии Петровны

Анонимная певица Клавдия Петровна. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Анонимная певица Клавдия Петровна, которая уже год подряд возглавляет TikTok тренды, приобрела популярность благодаря своим ироническим песням. Украинцы полагают, кто скрывается "под шляпой" и на этот раз подозрения упали не на Машу Кондратенко.

Об этом пишет издание "Слух".

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Клавдия Петровна — это 18-летняя Соломия Опришко

Клавдия Петровна стала известна после своих сатирических треков "Я счастлива" и "Найди меня". Ее уникальность в том, что она скрывает свою личность.

Несколько дней назад начались обсуждения, что на самом деле Клавдия Петровна это молодая певица Маша Кондратенко, создавшая хит "Ванька-Встанька". Причиной стало то, что Кондратенко забрала награду анонимной исполнительницы на премии "Золотая заря" от издания Лирум. Клавдию Петровну признали в номинации "Дебют года".

Маша Кондратенко никак не прокомментировала это событие, однако в своем профиле выставила свои размытые фотографии с интригующей подписью.

"Кто это такая?" – написала певица.

В то же время издание "Слух" считают подобную теорией неправдоподобной. Они напомнили, что Клавдия Петровна это 18-летняя студентка музыкального колледжа Соломия Опришко.

Ранее об этом говорил блогер Богдан Беспалов. Он опирался на то, что исполнитель OSTY, с которым у Клавдии Петровны есть совместные треки, выкладывал с ней видео в социальные сети. Голос девушки очень похож на Клавдию Петровну.

Теория издания "Слух". Фото: instagram.com/slukh.media/

Раньше мы писали, что Клавдией Петровной может быть Маша Кондратенко.

Также Испанию на Евровидении будет представлять попавший в скандал дуэт.