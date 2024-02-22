Armani ефектно презентував нову зіркову колекцію
Бренд Emporio Armani презентував нову колекцію FW24. Фінал показу став романтичною родзинкою всього дійства.
Бренд виклав відео показу в instagram.
Нова колекція Emporio Armani засяяла під снігом
Дизайнер Джорджо Армані презентував нову колекцію одягу, який підійде кожній жінці. Він використав палітру стриманих кольорів — темно-червоний, синій, сірий, чорний і подекуди блакитний.
Головними акцентами в колекції стали — бордові лакові сумки і взуття такого ж відтінку, символи зірок і місяцю.
Яскравою родзинкою фіналу став штучний снігопад, під яким грайливо продефілювали моделі у вечірніх образах. Сріблясті мотиви, прозорі тканини і вишукані накидки ідеально поєднались з зимовою атмосферою на подіумі.
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