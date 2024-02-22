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Armani ефектно презентував нову зіркову колекцію

22 лютого 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Armani ефектно презентував нову зіркову колекцію
Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Бренд Emporio Armani презентував нову колекцію FW24. Фінал показу став романтичною родзинкою всього дійства.

Бренд виклав відео показу в instagram.

Нова колекція Emporio Armani засяяла під снігом

Дизайнер Джорджо Армані презентував нову колекцію одягу, який підійде кожній жінці. Він використав палітру стриманих кольорів — темно-червоний, синій, сірий, чорний і подекуди блакитний. 

Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/

Головними акцентами в колекції стали — бордові лакові сумки і взуття такого ж відтінку, символи зірок і місяцю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яскравою родзинкою фіналу став штучний снігопад, під яким грайливо продефілювали моделі у вечірніх образах. Сріблясті мотиви, прозорі тканини і вишукані накидки ідеально поєднались з зимовою атмосферою на подіумі. 

Колекція Emporio Armani FW24.
Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Колекція Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/emporioarmani/

Раніше український гуру моди FROLOV присвятив нову колекцію інтимним спогадам про Крим.

Також ми ділилися підборкою найстильніших фільмів про моду.

мода
одяг
закордонні зірки
Дизайн
Giorgio Armani

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