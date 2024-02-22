Armani эффектно представил новую звездную коллекцию
Бренд Emporio Armani представил новую коллекцию FW24. Финал показа стал романтичной изюминкой всего события.
Бренд выложил видео показа в instagram.
Новая коллекция Emporio Armani засияла под снегом
Дизайнер Джорджо Армани презентовал новую коллекцию одежды, которая подойдет каждой женщине. Он использовал палитру сдержанных цветов — темно-красный, синий, серый, черный и иногда голубой.
Главными акцентами в коллекции стали — бордовые лаковые сумки и обувь такого же оттенка, символы звезд и луны.
Яркой изюминкой финала стал искусственный снегопад, под которым игриво продефилировали модели в вечерних образах. Серебристые мотивы, прозрачные ткани и изысканные накидки идеально сочетались с зимней атмосферой на подиуме.
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