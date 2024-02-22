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Armani эффектно представил новую звездную коллекцию

22 февраля 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Armani эффектно представил новую звездную коллекцию
Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Бренд Emporio Armani представил новую коллекцию FW24. Финал показа стал романтичной изюминкой всего события.

Бренд выложил видео показа в instagram.

Новая коллекция Emporio Armani засияла под снегом

Дизайнер Джорджо Армани презентовал новую коллекцию одежды, которая подойдет каждой женщине. Он использовал палитру сдержанных цветов — темно-красный, синий, серый, черный и иногда голубой.

Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/

Главными акцентами в коллекции стали — бордовые лаковые сумки и обувь такого же оттенка, символы звезд и луны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by 10 Magazine (@10magazine)

Яркой изюминкой финала стал искусственный снегопад, под которым игриво продефилировали модели в вечерних образах. Серебристые мотивы, прозрачные ткани и изысканные накидки идеально сочетались с зимней атмосферой на подиуме.

Коллекция Emporio Armani FW24.
Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/
Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/emporioarmani/

Ранее украинский гуру моды FROLOV посвятил новую коллекцию интимным воспоминаниям о Крыме.

Также мы делились подборкой самых стильных фильмов о моде.

мода
одежда
зарубежные звезды
Дизайн
Giorgio Armani

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