Armani эффектно представил новую звездную коллекцию

Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/

Бренд Emporio Armani представил новую коллекцию FW24. Финал показа стал романтичной изюминкой всего события.

Бренд выложил видео показа в instagram.

Новая коллекция Emporio Armani засияла под снегом

Дизайнер Джорджо Армани презентовал новую коллекцию одежды, которая подойдет каждой женщине. Он использовал палитру сдержанных цветов — темно-красный, синий, серый, черный и иногда голубой.

Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/

Главными акцентами в коллекции стали — бордовые лаковые сумки и обувь такого же оттенка, символы звезд и луны.

Яркой изюминкой финала стал искусственный снегопад, под которым игриво продефилировали модели в вечерних образах. Серебристые мотивы, прозрачные ткани и изысканные накидки идеально сочетались с зимней атмосферой на подиуме.

Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/amicamagazine/

Коллекция Emporio Armani FW24. Фото: instagram.com/emporioarmani/

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