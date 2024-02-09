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Астаф'єва стала телеведучою шоу, в якому зніматиметься Дантес

9 лютого 2024 06:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Астаф'єва стала телеведучою шоу, в якому зніматиметься Дантес
Блогерка, модель Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/novy_channel
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка, модель Даша Астафʼєва стала ведучою нового телешоу на українському телебаченні. Компанію дівчині з обкладинки Playboy в новій грі "Хто знає?" склали капітани команд шоумен Володимир Дантес та актор Фіма Константиновський. 

Про це повідомляє "Новий канал".

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Для Даші Астафʼєвої роль ведучої в подібному шоу стане першою. Однак вона впевнена: "Хто знає?" вийде в топи.

"Майбутній досвід мене трохи лякає. Однак я готова до нових відчуттів! Цей проект для мене дуже цікавий і важливий. І впевнена, що зможу заохотити глядачів розвиватися і ставати розумнішими", — прокоментувала нову роботу Астаф’єва.

Карʼєра Володимира Дантеса свого часу розпочалася саме з проєкту "Нового каналу". Разом з Вадимом Олійником він переміг на шоу "Фабрика зірок-2".

"У мене було дуже багато шансів знову повернутися на "Новий канал", але якось не складалося. Зараз розумію, що хотілося б затриматися тут довше, аби разом розвиватися і ставати ще крутішими, сильнішими", — прокоментував Дантес.

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/novy_channel

Про нове телешоу з Астаф’євою та Дантесом

"Хто знає?" — це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату — Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas. В програмі беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників — незмінного капітана й зіркового гостя.

Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному — запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші підуть на донати.

Ведучі нового телешоу. Фото: Instagram/novy_channel

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес покинув популярне телешоу на відомому телеканалі, в якому працював з акторкою Ксенією Мішиною та коміком Юрієм Ткачем. Також ми розповідали про емоційну реакцію актора Тараса Цимбалюка на відставку генерала Валерія Залужного.

Володимир Дантес
Даша Астаф'єва
телебачення
українські зірки

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