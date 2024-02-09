Астафьева стала телеведущей шоу, в котором будет сниматься Дантес

Блогер, модель Даша Астафьева. Фото: Instagram/novy_channel

Блогер, модель Даша Астафьева стала ведущей нового телешоу на украинском телевидении. Компанию девушке с обложки Playboy в новой игре "Хто знає?" составили капитаны команд шоумен Владимир Дантес и актер Фима Константиновский.

Об этом сообщает "Новый канал".

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Для Даши Астафьевой роль ведущей в подобном шоу станет первой. Однако она уверена: "Хто знає?" выйдет в топы.

"Будущий опыт меня немного пугает. Однако я готова к новым ощущениям! Этот проект для меня очень интересен и важен. И уверена, что смогу поощрить зрителей развиваться и становиться умнее", — прокомментировала новую работу Астафьева.

Карьера Владимира Дантеса в свое время началась именно с проекта "Нового канала". Вместе с Вадимом Олейником он победил на шоу "Фабрика зірок-2".

"У меня было очень много шансов снова вернуться на "Новый канал", но как-то не складывалось. Сейчас понимаю, что хотелось бы задержаться здесь дольше, чтобы вместе развиваться и становиться еще круче, сильнее", — прокомментировал Дантес.

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/novy_channel

О новом телешоу с Астафьевой и Дантесом

"Хто знає?" — это адаптация успешного формата Who Knew (дистрибьютор формата Fremantle), который берет начало от оригинальной немецкой версии квиз-шоу Wer weiß denn sowas. В программе принимают участие две команды, состоящие из двух участников — неизменного капитана и звездного гостя.

Модератором телеигры является ведущая. На экране в студии демонстрируются 12 секторов, на каждом вопрос на определенную тематику. Команды должны выбрать один ответ из трех вариантов. Если команда угадала, то зарабатывает деньги. Победителями квиз-шоу становятся участники, которые накопят самую большую сумму. Эти деньги пойдут на донаты.

Ведущие нового телешоу. Фото: Instagram/novy_channel

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес покинул популярное телешоу на известном телеканале, в котором работал с актрисой Ксенией Мишиной и комиком Юрием Ткачем. Также мы рассказывали об эмоциональной реакции актера Тараса Цымбалюка на отставку генерала Валерия Залужного.