Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка очолила чарт Billboard Hot Country Songs

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка одночасно зайняла перше місце в чартах Hot Country Songs та Hot R&B/Hip-Hop Songs відтоді, як ці рейтинги були засновані в 1958 році. Це стало історичною подією у світі музики.

Про це пише The Guardian.

Бейонсе увійшла в історію

Пісня Бейонсе "Texas Hold ‘Em" посіла перше місце в чарті Billboard Hot Country Songs. Цей успіх є особливо значущим, адже темношкірим артистам не так легко добитися успіхів у кантрі-музиці. Тому досягнення співачки не тільки музичний тріумф, а й важливий крок у боротьбі за рівність і розширення меж жанру.

Пісня "Texas Hold 'Em" разом із треком "16 CARRIAGES" була представлена 11 лютого і стала сюрпризом для фанатів під час анонсу нового альбому на Супербоулі 2024.

Хіт стрімко дібрався першого місця чарту всього за чотири дні та швидко набирав понад 3 мільйони переглядів на YouTube протягом тижня.

Бейонсе також увійшла в історію як друга сольна артистка, що дебютувала на першому місці в цьому чарті і повторила досягнення Тейлор Свіфт з її піснями "Love Story" і "All Too Well" у 2021 році.

