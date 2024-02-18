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Ніжна Бейонсе знялася зі своєю мамою і доньками для відомого глянцю

18 лютого 2024 19:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ніжна Бейонсе знялася зі своєю мамою і доньками для відомого глянцю
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Суперзірка Бейонсе знялась для обкладинки глянцю ESSENCE. Вона розповіла про значення сім'ї в її становленні та показала своїх найрідніших. 

Світлинами поділився глянець ESSENCE.

Бейонсе знялась у сімей фотосесії

Популярна співачка Бейонсе стала обличчям обкладинки видання ESSENCE. Вона розповіла, наскільки важливими для неї є сімейні традиції. 

На світлинах вона з'явилася разом зі своєю мамою та двома доньками. Вони плетуть волосся одна одній. Знімки вийшли дуже теплими та ніжними.

"Моє дитинство минуло у мами в перукарні. Я бачила, як вона мила шампунем та стригла волосся, перетворювала жінок на красунь. Озираючись назад, я розумію, що це було більше ніж просто запис до перукарні — це була терапія. Я працювала в її салоні, підмітала підлогу і допомагала, де могла. Колись я уважно підслуховувала їхні розмови. Для цих жінок це було святе місце", — розповіла зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бейонсе вважає, що в її сім'ї завжди дуже поважали родинні зв'язки та бажання працювати разом. Її мати пропонувала їй також стати перукарем.

"Вона була настільки хорошою і настільки талановитою, що зрештою вона відкрила свою першу перукарню. Я пам'ятаю ранні ескізи, і моя мама запрошувала мене стати частиною проєкту, хоча я була ще малою. Але це моя мама. У нашій сім'ї завжди був дух співпраці", — розповіла співачка.

Мати Бейонсе Тіна Ноулз зізналась, що перукарство годувало їхню родину. Вона переконана, що між чорною матір'ю та її донькою існує зв'язок, який вплетений через волосся. Голова, що носить корону, коронується через спорідненість чорних жінок. 

Співачка Бейонсе і її мати Тіна Ноулз. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе і її мати Тіна Ноулз. Фото: instagram.com/essence/

Стилісти обрали для Бейонсе спокусливі образи, хоча і намагались розкрити її тендітність і чарівність. На кожній світлині головний акцент був саме на волоссі зірки.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/essence/
Тіна Ноулз. Фото: instagram.com/essence/
Тіна Ноулз. Фото: instagram.com/essence/

Раніше Бейонсе вразила своїм образом на День святого Валентина.

Також зірка анонсувала вихід нового альбому — деталі.

США
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Бейонсе
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фотосесія

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