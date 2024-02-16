Жінка в червоному — Бейонсе вразила новим образом
Популярна співачка Бейонсе показала свій образ, який вона вдягала на святкування Дня святого Валентина. Вона ходила на романтичну вечерю з чоловіком-артистом Jay-Z.
Зірка виклала світлини в instagram.
Бейонсе святкувала День закоханих у червоному образі
Американська співачка Бейонсе показала, як провела 14 лютого. Суперзірка вдяглася у повністю червоний одяг і сходила на вечерю зі своїм чоловіком Jay-Z.
43-річна Бейонсе обрала для світа міні-спідницю, оксамитовий ковбойський капелюх і шкіряне пальто. Білосніжні локони зірки ідеально поєднались з пристрасним вбранням.
Доповнила образ зірка маленькою сумочкою від Balmain, на якій зображені серденька. Такий самий принт зірка зробила і на своїх нігтях. Бейонсе перетворилась у стереотипний образ кохання.
Раніше Бейонсе шокувала блискучим виходом на Тиждень моди в Нью-йорку.
Також вона анонсувала дату виходу свого нового альбому.
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