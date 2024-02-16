Жінка в червоному — Бейонсе вразила новим образом

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Популярна співачка Бейонсе показала свій образ, який вона вдягала на святкування Дня святого Валентина. Вона ходила на романтичну вечерю з чоловіком-артистом Jay-Z.

Зірка виклала світлини в instagram.

Бейонсе святкувала День закоханих у червоному образі

Американська співачка Бейонсе показала, як провела 14 лютого. Суперзірка вдяглася у повністю червоний одяг і сходила на вечерю зі своїм чоловіком Jay-Z.

43-річна Бейонсе обрала для світа міні-спідницю, оксамитовий ковбойський капелюх і шкіряне пальто. Білосніжні локони зірки ідеально поєднались з пристрасним вбранням.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Доповнила образ зірка маленькою сумочкою від Balmain, на якій зображені серденька. Такий самий принт зірка зробила і на своїх нігтях. Бейонсе перетворилась у стереотипний образ кохання.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе шокувала блискучим виходом на Тиждень моди в Нью-йорку.

Також вона анонсувала дату виходу свого нового альбому.