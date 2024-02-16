Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Жінка в червоному — Бейонсе вразила новим образом arrow

Жінка в червоному — Бейонсе вразила новим образом

16 лютого 2024 16:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Жінка в червоному — Бейонсе вразила новим образом
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Бейонсе показала свій образ, який вона вдягала на святкування Дня святого Валентина. Вона ходила на романтичну вечерю з чоловіком-артистом Jay-Z.

Зірка виклала світлини в instagram.

Бейонсе святкувала День закоханих у червоному образі

Американська співачка Бейонсе показала, як провела 14 лютого. Суперзірка вдяглася у повністю червоний одяг і сходила на вечерю зі своїм чоловіком Jay-Z.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

43-річна Бейонсе обрала для світа міні-спідницю, оксамитовий ковбойський капелюх і шкіряне пальто. Білосніжні локони зірки ідеально поєднались з пристрасним вбранням.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Доповнила образ зірка маленькою сумочкою від Balmain, на якій зображені серденька. Такий самий принт зірка зробила і на своїх нігтях. Бейонсе перетворилась у стереотипний образ кохання.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе шокувала блискучим виходом на Тиждень моди в Нью-йорку.

Також вона анонсувала дату виходу свого нового альбому.

США
мода
одяг
Бейонсе
Нью-Йорк
День Святого Валентина
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі