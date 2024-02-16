Женщина в красном — Бейонсе поразила новым образом
Популярная певица Бейонсе показала свой образ, который она надевала на празднование Дня святого Валентина. Она ходила на романтический ужин с мужем-артистом Jay-Z.
Звезда выложила фотографии в instagram .
Бейонсе праздновала День влюбленных в красном образе
Американская певица Бейонсе показала, как провела 14 февраля. Суперзвезда надела полностью красную одежду и сходила на ужин со своим мужем Jay-Z.
43-летняя Бейонсе выбрала мини-юбку, бархатную ковбойскую шляпу и кожаное пальто. Белые локоны звезды идеально соединились со страстным нарядом.
Дополнила образ звезда маленькой сумочкой от Balmain, на которой изображены сердечки. Такой же принт звезда сделала и на своих ногтях. Бейонсе превратилась в стереотипный образ любви.
Ранее Бейонсе шокировала блестящим выходом на Неделю моды в Нью-Йорке.
Также она анонсировала дату выхода нового альбома.
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