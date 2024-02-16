Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Женщина в красном — Бейонсе поразила новым образом arrow

Женщина в красном — Бейонсе поразила новым образом

16 февраля 2024 16:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Женщина в красном — Бейонсе поразила новым образом
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная певица Бейонсе показала свой образ, который она надевала на празднование Дня святого Валентина. Она ходила на романтический ужин с мужем-артистом Jay-Z.

Звезда выложила фотографии в instagram .

Бейонсе праздновала День влюбленных в красном образе

Американская певица Бейонсе показала, как провела 14 февраля. Суперзвезда надела полностью красную одежду и сходила на ужин со своим мужем Jay-Z.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

43-летняя Бейонсе выбрала мини-юбку, бархатную ковбойскую шляпу и кожаное пальто. Белые локоны звезды идеально соединились со страстным нарядом.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Дополнила образ звезда маленькой сумочкой от Balmain, на которой изображены сердечки. Такой же принт звезда сделала и на своих ногтях. Бейонсе превратилась в стереотипный образ любви.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Ранее Бейонсе шокировала блестящим выходом на Неделю моды в Нью-Йорке.

Также она анонсировала дату выхода нового альбома.

США
мода
одежда
Бейонсе
Нью-Йорк
День Святого Валентина
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме