Женщина в красном — Бейонсе поразила новым образом

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Популярная певица Бейонсе показала свой образ, который она надевала на празднование Дня святого Валентина. Она ходила на романтический ужин с мужем-артистом Jay-Z.

Звезда выложила фотографии в instagram .

Бейонсе праздновала День влюбленных в красном образе

Американская певица Бейонсе показала, как провела 14 февраля. Суперзвезда надела полностью красную одежду и сходила на ужин со своим мужем Jay-Z.

43-летняя Бейонсе выбрала мини-юбку, бархатную ковбойскую шляпу и кожаное пальто. Белые локоны звезды идеально соединились со страстным нарядом.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Дополнила образ звезда маленькой сумочкой от Balmain, на которой изображены сердечки. Такой же принт звезда сделала и на своих ногтях. Бейонсе превратилась в стереотипный образ любви.

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Ранее Бейонсе шокировала блестящим выходом на Неделю моды в Нью-Йорке.

Также она анонсировала дату выхода нового альбома.